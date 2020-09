Ungewöhnliches Erlebnis

Es war schon ein ganz besonderer Ausblick: An einem schönen warmen Spätsommertag konnten die Besucher des Kirchturms der Epiphaniaskirche den Ausblick über die Stadt und die benachbarten Stadtteile genießen. Der Tag des offenen Denkmals wurde in diesen Corona-Zeiten virtuell genutzt. So zeigten sich die historischen Stätten der Region am heimischen Computer.

Aber es gab auch Ausnahmen. Wer sich vorher angemeldet hatte und Vorsichtsmaßnahmen einhielt, der durfte auch die 90 Stufen des Epiphanias-Kirchturms erklimmen und so einen wunderschönen Rundumblick genießen. Pfarrerin Dorothee Löhr, die die Führungen begleitete, empfing die Gäste im ersten Stock - der sogenannten Jungbläseretage. Eigentlich hätte der Turm ja abgerissen werden sollen, berichtete die Pfarrerin. Aber dank einer großzügigen Spende und der Hilfe der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und des Landesamtes für Denkmalpflege gelang es, den Turm zu retten.

Der frei stehende Glockenturm hat eine Höhe von 28 Metern, erklärte die Pfarrerin. Die Zahl hat eine besondere Bedeutung. Die Summe ihrer echten Teiler 1, 2, 4, 7 und 14 ergibt 1+2+ 4+7+14 = 28. Solche Zahlen, die gleich der Summe ihrer echten Teiler sind, nennen Mathematiker „vollkommene Zahlen“, erläuterte Löhr. Die kleinste Zahl mit dieser Eigenschaft ist die sechs (6 = 1+2+3). Löhr erzählte, dass vollkommene Zahlen in der Bibel immer wieder eine Rolle spielten. Nach der Schöpfungsgeschichte erschuf Gott die Welt in sechs Tagen, an Tag 1 das Licht, an den Tagen 2 und 3 das Firmament, die Erde, das Meer und die Pflanzen, und an den Tagen 4 bis 6 Gestirne, Fische, Vögel, Landtiere und schließlich den Menschen.

Schließlich ging es weiter hinauf. Im zweiten Stock – der Vogeletage – finden sich einige Nistkästen. Sie werden von Turmfalken und Mauerseglern bewohnt. Sogar ein Bienenschwarm fand in dieser Höhe eine Behausung, so die Pfarrerin. Im Übrigen eigne sich in Feudenheim nur dieser Turm für Bläser – vergleichbar mit der Citykirche Konkordien in der Innenstadt .

„Schön und informativ“

Es ging noch ein Stockwerk höher – in die so genannte Glockenetage. Hier hängte ein fünfstimmiges Geläut, welches im Jahr 1964 von der Firma Bachert in Bad-Friedrichshall-Kochendorf gegossen wurde. Die Namen der Glocken sind: Epiphaniasglocke, Rufglocke, Betglocke, Auferstehungsglocke und Taufglocke. Es sei der Kirche einmal bescheinigt worden, die Sanierung des Turms stehe in keinem Verhältnis zum Nutzen. Daher müsse er weg. Aber es kam wie schon gesagt anders: Im Jahr 2018 war die Sanierung abgeschlossen.

Die Besucher nahmen das Ganze als gelungenes Werk in Augenschein. Besucherin Christine Müller war begeistert: „Es war schön, so viel Geschichtliches zu erfahren. Das war schon ein ungewöhnliches Erlebnis.“ das Ehepaar Angelika und Gerd Michalik fand die Turmbesteigung „sehr schön und sehr informativ“. Jedenfalls hatten die Besucher trotz Corona-Zeiten etwas ganz Besonderes gesehen. has

