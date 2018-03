Unkonventionelle Klangexperimente

Anzeige

Wie einen zwitschernden Vogel ließ Querflötenspielerin Aleksandra Pechytiak die Klänge aus ihrem Instrument durch den Saal schweben. Während Kollegin Jelena Engelhardt mit feingliedrigen Fingern an den Saiten ihrer Harfe zupfte. „Tournier hat viel für die Harfe geschrieben“, führte sie in die Nummer „Deux préludes romantiques, op. 17“ des Komponisten Marcel Tournier ein. Zum ersten Mal fand ein Frühlingskonzert der Veranstaltungsgruppe „Feudenheimer Kultur-Events“ im Theodor-Fliedner-Haus statt.

Auftakt einer neuen Reihe

„Fortan werden wir auch kulturelle Veranstaltungen in der neuen Theodor Fliedner Stiftung auf dem Turley-Gelände machen“, kündigte Veranstalterin Rahel Mangold an. „Es kommt gut an, wenn die Leute Kultur vor Ort erleben können, ohne Auto fahren zu müssen.“ Das Konzert in Feudenheim ist der Auftakt einer neuen Veranstaltungreihe „Frühlingsmelodien“ in Kooperation mit der Fliedner-Stiftung. Jelena Engelhardt und Aleksandra Pechytiak hat sich während ihres Studiums an der Mannheimer Musikhochschule kennengelernt.

In der hellen Cafeteria stimmten sie mehrere Stücke an, wie eine Sonate für Flöte und Harfe in F-Dur von Johann Baptist Krumpholz. „Dieser Musiker hatte zwischen Klassik und Romantik gelebt“, erläuterte Jelena Engelhardt, die neuerdings im Allgäu lebt. Experimentell und perkussiv, wie die geheimnisvolle Filmmusik zu einem phantastischen Märchenfilm, erklang dagegen die unkonventionelle Nummer „Narthex“ von Bernard Andrès, einem zeitgenössischen Komponisten, den man der Neuen Musik zurechnet. Obwohl sich dieser Künstler einer genauen Schubladisierung entzieht. Mit ihrem Stimmschlüssel strich Jelena Engelhardt klackernd über die silbernen Stellschrauben ihrer Harfe oder klopfte damit auf dem hellen Holzrahmen rhythmisch herum. Dazu zog Partnerin Aleksandra Pechytiak das Mundstück ihrer Querflöte ab und blies polyphonisch hinein. Deshalb prägte sich dieses sperrig daherkommende Musikstück am eindrücklichsten im Gedächtnis ein. Darüber hinaus intonierte das Duo das Werk „Danse Lente“ des Komponisten Joseph Jongen (1873-1953).