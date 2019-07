Uraufführung in Epiphanias

Das Sinfonieorchester TonArt Heidelberg gastiert am Sonntag, 14. Juli, um 17 Uhr in der Epiphaniaskirche. Das Sinfonieorchester spielt bei diesem Konzert den Huldigungsmarsch von Richard Wagner, das Violinkonzert in d-Moll von Jean Sibelius und die 7. Sinfonie von Alexander Glasunow.

Eingebettet in die Werke dieser bekannten Komponisten wird ein Werk von Emanuele Savagnone, einem Kompositionsstudenten der Musikhochschule, uraufgeführt. Es ist der alten Zivilisation Persiens gewidmet. Solist im Violinkonzert ist Alexander (Won-Ho) Kim, die Musikalische Leitung hat Knud Jansen. Karten gibt es an der Abendkasse und unter www.tonart-heidelberg.de. Erwachsene zahlen 15 Euro, Schüler und Studenten zehn Euro, Kinder haben freien Eintritt. scho

