Verband setzt Schwerpunkt

Der Landfrauenverband Mannheim hat jetzt seine Führungskräfte zur Arbeitstagung nach Reilingen eingeladen. Dabei ging es unter anderem um den neuen Themenschwerpunkt „Digitalisierung“. 38 engagierte Landfrauen folgten dieser Einladung und wurden vom Vorstandsteam Ingrid Esslinger und Birgit Rinklef herzlich begrüßt. Danach fand ein Erfahrungsaustausch bezüglich der Referenten, denen der Verband in regelmäßigen Abständen ein Forum bietet, statt.

Ingrid Heller teilte die Referentenlisten für das neue Leitthema „grenzen-los digital?“, denen man sich in den kommenden drei Jahren widmen will, aus. Danach berichtete Ingrid Esslinger ausführlich über Neues aus dem Landesverband. Anschließend erläuterte Hildegard Schulz die Beitragsanpassung in Höhe von fünf Euro, die ausschließlich den Ortsvereinen zu Gute kommen wird.

Marmeladenverkauf im Dezember

Zudem wurde bekanntgegeben, dass der Marmeladenverkauf auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr am 14. und 15. Dezember stattfindet. Erfreuliches konnte der Ortsverein Schriesheim vermelden: Traudel Becker, die schon über 60 Jahre den Ortsverein leitet, hat zwei Nachfolgerinnen gefunden: Christin Söllner und Cornelia Wachter werden das Amt als Duo übernehmen. Der Verband verabschiedete Traudel Becker mit einem Blumenstrauß, die Nachfolgerinnen hieß man ebenfalls mit einem Blumengruß willkommen. Zum Abschluss trug Birgit Rinklef ein Herbst-Gedicht vor. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.10.2019