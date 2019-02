Verein braucht Hilfe

Eine Bitte um Hilfe hat der Verein für Ortsgeschichte Feudenheim an den „MM“ geschickt: In seinem Besitz befinden sich unter anderem mehrere Bilder, die nicht eindeutig zuzuordnen sind. Das erste Bild zeigt eventuell eine Mädchenklasse vor der Feudenheimschule. Wer die Personen auf dem Foto oder den Aufnahmeplatz erkennt, kann sich bei Vereinsarchivar Rainer Straßel unter Tel. 0151/28 80 57 37 melden. Ab April ist das Vereinshaus in der Eintrachtstraße 26 wieder am zweiten Sonntag jedes Monats zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr offen. Infos unter ortsgeschichte-feudenheim.de . scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019