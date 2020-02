Verein sucht aktive Mitstreiter

Das Vorstandsteam: Rahel Mangold und Malte Zimdahl. © Kulturevents

„Starke Künstler ganz nah“, so lautet das Motto der Kultur-Events Rhein-Neckar e.V., die zu ihrer ersten Mitgliederversammlung geladen hatten. „Ganz nah“ präsentierte sich dabei auch der Vorstand um Rahel Mangold als Erste Vorsitzende und Malte Zimdahl als „Vize“ den Mitgliedern.

Zimdahl setzte zu einem Loblied auf das Ehrenamt an, als er den Jahresbericht für 2019 präsentierte. Seit dem 12. Februar des vergangenen Jahres sei der Verein als gemeinnützig anerkannt und habe diesem Status „seitdem voll und ganz entsprochen“. Regelmäßige Veranstaltungen in den Einrichtungen der Theodor-Fliedner-Stiftung in Feudenheim und auf Turley, zahlreiche Events für Kinder und Jugendliche, innovative Vorstellungen in den Trauerhallen der Friedhöfe und eine enge Kooperation mit dem Kulturparkett Mannheim sprächen eine eindeutige Sprache. Insgesamt 26 Veranstaltungen seien seit der Vereinsgründung im vergangenen Jahr über die Bühne gegangen – eine Bilanz, die in dieser Form nur das Engagement der ehrenamtlich aktiven Mitglieder habe zustande kommen können.

Große Ziele

Gleichzeitig wies Zimdahl darauf hin, dass der Verein und seine Aktiven mittlerweile an der Obergrenze dessen angelangt seien, was als gemeinnütziger Verein dieser Größe leistbar sei. Man freue sich daher „über jedes einzelne neue Mitglied“, das sich bei der Planung und Umsetzung der Events engagieren möchte. Darüber hinaus fiel auch die finanzielle Bilanz durchweg positiv aus: Doris Knopke legte in Vertretung des entschuldigten Schatzmeisters Roland Mangold den Kassenbericht vor und attestierte dem Verein eine „sehr positive Entwicklung“. In dasselbe Horn stießen Ingeborg Lutz und Thomas Seifert als Kassenprüfer. Die Neuwahl des Vorstandsgremiums war reine Formsache, ohne Gegenstimmen wurden alle seine Mitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Mangold und Zimdahl haben gemeinsam mit ihren Mitstreitern auch in diesem Jahr wieder einiges vor. Den Höhepunkt bilde die Benefiz-Gala im Oktober „Starke Frauen für starke Mädchen“. Karten für diese und alle Veranstaltungen gibt es unter kulturevents-rheinneckar.com, Tel. 0172/ 7242569 oder in bekannten Vorverkaufsstellen des Vereins. red/scho

