Verkehr verquer im Sportpark

Die Verkehrsregelung im Sportpark Neckarplatt/Pfeifferswörth wird nun doch wieder über den Haufen geworfen. Nachdem sich mehrere anliegende Vereine und Gastronomiebetriebe über die eingeführte Einbahnstraßenregelung beschwert hatten (wir berichteten), hat nun das Dezernat für Planen, Bauen, Verkehr und Sport zurückgerudert. Nach erneuten Vorortgesprächen ist es zu einer einvernehmlichen Regelung gekommen: die Einbahnstraßenrichtung wird umgekehrt. Allerdings dauert es nach Angaben der Stadt noch zwei Monate, bis die neuen Schilder installiert sind.

„Das geht leider nicht schneller“, informiert Sprecher Jan Krasko auf Nachfrage dieser Zeitung. Man habe einen Rahmenvertrag mit einer Firma, die ihre Aufträge erst nach und nach abarbeiten könne. Und solange keine neuen Schilder hängen, gilt die bisherige Regelung. Die Straße In der Anlage ist von der Feudenheimer Straße kommend nur noch für Radfahrer freigegeben. Wer zur DJK-Anlage oder zum Verein für Deutsche Schäferhunde gelangen möchte, muss die Straße Neckarplatt entlang an Grün-Weiß vorbei und oben beim Hocheyclub in die Straße Am Neckarkanal einbiegen.

Doch genau hier müssen Sportler und Besucher des MHC bei der Ausfahrt aus dem Parkplatz jetzt entgegen der Einbahnrichtung fahren. Auch die künftige Regelung ist an dieser Stelle problematisch, denn die Zufahrt auf den Parkplatz ist nur von der Straße Neckarplatt möglich. Deshalb soll hier die Einbahnstraße aufgehoben werden. Eine ähnliche Situation ergibt sich momentan vor der DJK In der Anlage. Auch hier muss, wer auf den Parkplatz will, ein stückweit gegen die Einbahnstraße fahren. „Das ist wenig durchdacht“, kommentiert Edgar Lauer und kann innerlich nur den Kopf schütteln. Der DJK-Vorsitzende, wie auch andere Vorstände der umliegenden Vereine, ist seit zwölf Jahren mit der Verkehrssituation im Neckarplatt befasst. „Alle Fachbereiche waren eingebunden“, erzählt Lauer.

„Mit uns hat niemand gesprochen“

Umso unverständlicher ist für ihn, dass bei einem Bundesligaspiel bei Grün-Weiß plötzlich Schilder aufgestellt wurden. „Mit uns hat niemand gesprochen“, sagt Lauer. Auch die Gaststätten seien in die Entscheidung nicht einbezogen gewesen. Bei Beibehaltung der jetzt eingeführten Einbahnstraßenregelung hätten am Häuschen im Einfahrtbereich In der Anlage sieben Schilder geändert werden müssen. „Das hätte man doch vorher klären können.“ Lauer kann auch nicht nachvollziehen, warum die Straße nicht verbreitert werden kann.

Die Stadt begründet die Einbahnstraßenregelung mit der notwendigen Entwässerung über die seitlichen Grünstreifen. Diese würden zu sehr verdichtet, wenn sich begegnende Fahrzeuge ständig darauf ausweichen müssten. „Es gibt keine Entwässerung der Straße“, stellt Edgar Lauer fest. „Es gibt Pfützen, die dann irgendwann wieder verschwinden.“ Stattdessen hat er beobachtet, dass die Straße durch wiederholte Nachbesserungsarbeiten immer höher geworden ist.

Dass die Einbahnstraße künftig in umgekehrter Richtung gelten soll, halten die Sportvereine vor Ort jedenfalls für sinnvoll. „Uns gehen Parkplätze verloren“, hatte auch Anette Kowa, die Vorsitzende des Vereins für Deutsche Schäferhunde, geklagt. Trotzdem hielte auch sie einen Zweirichtungsverkehr für besser. Die Einbahnstraße verleite die Autofahrer nur zum Rasen, befürchtet sie. Um die Geschwindigkeit zu reduzieren, will die Stadt in Höhe der DJK statt Kölner Tellern jetzt Schwellen montieren. Für diese Maßnahme werden 12 000 Euro investiert.

