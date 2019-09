Vernissage mit Erich Sauer

Skulpturen von Erich Sauer präsentiert Linde Buch und Kunst bei einer Ausstellung in der Kirchbergstraße 3. Die Vernissage dazu findet am 28. September um 15 Uhr statt, der Künstler wird dabei anwesend sein und über sein Werk sprechen. Sauer stammt aus Frankenthal, er begann in den 1970er Jahren als Holzbildhauer, wandte sich dann aber dem anspruchsvollen Bronzeguss zu. Die Schau, bei der auch erotische Kunst von Klaus Böttger, Farbradierungen von Janosch und Lithographien von Naumann zu sehen sind, ist jeweils sonntags von 15 bis 19 Uhr oder nach Vereinbarung geöffnet. Im Rahmenprogramm der Vernissage gibt es eine kostenlose Weinprobe des Weinguts Wehweck sowie Folk-Musik von Manfred Beck. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.09.2019