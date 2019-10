Vernissage unter der Gartenlaube

In Helmut Lindes Wohnhaus, das der Kunstsammler in einen kleinen Antikmarkt umfunktioniert hat, gibt es eine neue Ausstellung – die letzte in dieser Saison. Gezeigt werden Skulpturen und Bilder verschiedener Künstler, einer davon ist Lindes langjähriger Freund Erich Sauer. Die Vernissage fand auch dieses Mal im stimmungsvollen Rahmen im Garten statt. Die Kunstwerke wurden unter der Gartenlaube präsentiert, Manfred Beck spielte Folk Songs auf der Gitarre, und für die Gäste gab es eine kostenlose Weinprobe.

Neben den Kunstwerken waren Plakate von gemeinsamen Veranstaltungen zu sehen, eines von 1976, als Sauer im Künstlerkeller der Buchhandlung Gutenberg ausstellte, die Helmut Linde leitete. Auch ein Plakat vom 60. Jubiläum der Büchergilde 1984 besitzt Linde noch. Sauer hatte einige seiner Bronze-Skulpturen mitgebracht. „Wenn ein Freund ruft, bin ich da“, so der Künstler, der 1931 in Frankenthal geboren wurde und noch immer dort lebt. Zu verkaufen sind seine Skulpturen nicht.

„Erich Sauer ist nicht nur in der Region bekannt. Er ist ein großer Bildhauer, und ich bin stolz, dass er heute hier ist“, so Linde. Sauer begann in den 50er Jahren als Holzbildhauer, experimentierte auch mit Beton- und Steinguss und realisierte Kunst am Bau. Das Künstlerherz schlug jedoch für den anspruchsvollen Bronzeguss, diese Technik begleitet ihn bis heute. Über die Jahrzehnte erhielt er viele nationale und internationale Ehrungen.

Er war 1994 der erste „Künstler für den Frieden“, eine Auszeichnung durch die Vereinten Nationen, 2012 erhielt er die Max-Slevogt-Medaille von Rheinland-Pfalz. Die Ausstellung, inklusive Helmut Lindes Buch-Antikmarkt in der Kirchbergstraße 3 kann sonntags von 15 bis 19 Uhr besucht werden. kge

