Versammlung der Gemeinde

Die Evangelische Gemeinde Feudenheim lädt am Sonntag, 10. Februar, 11 Uhr (im Anschluss an den Gottesdienst) zur Gemeindeversammlung in die Epiphanias-Kirche (Andreas-Hofer-Straße 39). Auf der Tagesordnung stehen u.a. der Rückblick auf das Jahr 2018, der aktueller Stand zum Neuen Gemeindehaus am Standort Bonhoefferhaus mit Dekan Ralph Hartmann und Patrik Eichhorn, dem Leiter der Abteilung Bau- und Liegenschaften.

Anträge zur Tagesordnung der Gemeindeversammlung können bis Mittwoch, 6. Februar, an die Vorsitzende über das Büro des Pfarramtes in der Hauptstraße 37 oder per E-Mail an feudenheim@ekma.de gestellt werden. scho

