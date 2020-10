Viel Glanz für den guten Zweck

Der 11. Oktober wurde von den Vereinten Nationen zum Welt-Mädchentag ernannt. Aus diesem Anlass lud Kultur-Events Rhein-Neckar zu einer Benefiz-Gala in die Feudenheimer Kulturhalle ein. Der Erlös ging an das Kinderhilfswerk PLAN, an das Projekt „Mobile Hebammen in Laos“.

Zwei Jahre lang hatte Rahel Mangold von Kultur-Events eine solche Gala geplant und verschiedene Künstlerinnen und Künstler angesprochen. Eine volle Kulturhalle war der Plan, doch wegen Corona durften nur 80 Leute, großzügig an Tischen verteilt, teilnehmen. Dafür gab es einen Livestream im Internet. Durch das Programm führte Musikkabarettistin Madeleine Sauveur, die zusammen mit Clemens Maria Kitschen am Piano zwischendurch lustige Klassiker (die unschlagbare Arie „Zecken und Warmblüter“) aus ihrem Repertoire hören ließ.

„Das Motto des Welt-Mädchentags lautet: Meine Stimme, unsere gleichberechtigte Zukunft. Unicef stellt die Möglichkeit, dass Mädchen zu Wort kommen, in den Mittelpunkt. Doch in vielen Ländern zerfällt das Motto wie eine Fata Morgana“, sagte Zahra Deilami, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim. „Mädchen brauchen Selbstbewusstsein, Identitätsbildung und ein Gegenüber, das sie hören will. Sie brauchen Unterstützung, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, und wir stellen uns auf wie ein gewaltiger Chor.“

Hebammen ausbilden

Weltweit gehen 130 Millionen Mädchen nicht zur Schule. „Das Kinderhilfswerk PLAN setzt sich für Chancen und Rechte für Kinder in Entwicklungsländern ein“, so Sibylle Kroiß, Mitglied der PLAN-Aktionsgruppe Mannheim. Dem Hilfswerk stehen in Deutschland 200 Millionen Euro Budget für diese Projekte zur Verfügung. „In Laos werden viele Kinder daheim geboren, die Mütter sind allein. Daher unterstützen wir die Ausbildung von Hebammen, die in die Dörfer reisen. 20 000 Kinder profitieren davon.“ Auch auf dem Feudenheimer Weihnachtsmarkt waren bereits Spenden gesammelt worden. Das Programm der Gala schaffte es, viel Glanz in die triste Corona-Zeit zu bringen und ließ den Alltag vergessen. Das Jazzabella Trio begeisterte mit Klängen von Saxofon und Posaune, Jelena Engelhardt an der Harfe. Auch zwei kurze Auszüge aus Romanen gab es, bei denen es um Probleme von jungen Mädchen ging. Nora Noé las aus ihrem Buch „Mitten im Jungbusch“, von den Schwierigkeiten, die sich früher für ein Mädchen aus dem Jungbusch auftaten, wenn es Abi machen wollte. Schauspielerin Elisabeth Auer las aus „Not Your Girl“ von Annette Mierswa, in dem ein Mädchen Model werden möchte und auf übergriffige Fotografen stößt.

Joana als Höhepunkt

Die Liedermacherin Joana und ihr Gitarrist Adax Dörsam sorgten für ein Highlight des Abends mit Songs wie „Abschied von Marlene“, Opern-Atmosphäre kam auf beim Auftritt von Sopranistin Stefanie Krahnenfeld, am Klavier begleitet von Soyoung Choi. Mit allen Spenden konnten 3000 Euro – das sind 55 Ausbildungsplätze zur Hebamme – an PLAN übrwiesen werden. kge

