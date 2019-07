Viel mehr Platz für den Flohmarkt

Auch wenn die Zukunft des „Prinz Max“ und des hinteren Anbaus noch in den Sternen steht, ließen sich die Veranstalter des Gemeindefests St. Peter und Paul ihr Patrozinium mit Bühnenprogramm und „Bazar“ nicht madig machen. „Da die Immobilienfirma im vorderen Bereich ausgezogen ist, haben wir mehr Platz als sonst und können den Raum für unseren Flohmarkt nutzen“, sagte Sigi Gauch, Mitglied der Frauenfasnacht und Helferin beim Flohmarkt.

Hoffen auf den Erhalt

„Trotz der neueren Entwicklungen hoffen wir natürlich weiterhin, dass der „Prinz Max“ uns erhalten bleibt, da er unsere Heimat ist. Dass der Raum in letzter Zeit wenig genutzt wird, liegt nur daran, dass sich die Vereine anders orientiert haben, da man dachte, das Gebäude werde bald abgerissen.“ Das Gemeindehaus soll Anfang 2020 veräußert werden, fünf potenzielle Käufer stehen bereit (wir berichteten).

„Der Kindergarten St. Peter und Paul ist bereits auch hier ausgezogen und befindet sich nun im Kinderhaus in der Scharnhorststraße“, so Tobias Hettinger, Fest-Koordinator und Mitglied der Narrebloos. Im neu errichteten Haus wurden die zwei katholischen Kindergärten zusammengelegt, die „Arche Noah“ befand sich bereits gegenüber. „Die Mieter sind im Zuge des Veräußerungsgedankens ausgezogen, daher haben wir dieses Mal alles etwas luftiger aufgebaut.“

Die Kindergartenräume wurden in diesem Jahr prompt zur großflächigen Kleiderboutique, bei der man seine Schnäppchen machen konnte. „Auch wenn wir nicht wissen, was in einem Jahr sein wird, der Bazar wird weiterhin stattfinden, auch wenn wir uns ein neues Konzept überlegen müssen“, sagte Hettinger entschlossen. Nicht nur der Ärger über die ungewisse Zukunft, sondern auch die Hitze machte den Helfern schwer zu schaffen, vor allem denen am Grill. „Wir haben unseren Leuten jede Menge Wasser zur Verfügung gestellt und sind froh, dass niemand abgesagt hat aufgrund der Temperaturen“, meinte Christine Hettinger.

Traditionsreicher Bazar

Den Bazar gibt es seit etwa 50 Jahren, ganze Generationen von Helfern haben hier gestanden, Kaffee und Kuchen verkauft oder Steaks und Würstchen gegrillt. Das Programm war wie immer sehr umfangreich. Wie bei einem Festival gab es Darbietungen an mehreren Orten, zum Beispiel der großen Bühne im Prinz Max, der Bierhalle oder dem kleinen Saal, und sogar das frei gewordene Kinderhaus wurde für ein Kasperle-Theater benutzt.

Gleich drei Chöre traten bei dem Fest auf, der Kirchenchor St. Peter und Paul und der Männer- und Jugendchor des GV Teutonia. Der „Prinz Max“ wird in Feudenheim nicht nur als Gemeindehaus mit Saal, sondern auch als Veranstaltungsgelände mit vielen Möglichkeiten und Facetten geschätzt. kge

