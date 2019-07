Viele Mieter wären bereit

Mindestens 30 Veranstaltungen binnen eines Jahres könnten im Saal des „Prinz Max“ stattfinden, wenn die Kirche oder ein anderer Investor das Katholische Gemeindehaus in der Feudenheimer Hauptstraße erhalten würden. Das haben die Mitglieder von einem jetzt neu gegründeten „Betreiberfonds Prinz Max“ verbindlich zugesagt. Sie wollen dafür sogar finanziell geradestehen.

Die Kirche will den „Prinz Max“ bis Jahresende veräußern und prüft derzeit die Angebote von fünf Investoren (wir berichteten). Ein Teil der Investoren hat angeboten, den Saal zu erhalten oder, bei einem Abriss und Neubau, einen kleineren Raum zu integrieren. Dabei argumentierte Pfarrer Daniel Kunz auch damit, dass das Gebäude – von Frauenfasnacht und Gemeindefest abgesehen – zuletzt kaum mehr genutzt worden sei (wir berichteten).

Dem hat nicht nur die Bürgerinitiative für den Erhalt des „Prinz Max“ widersprochen, sondern jetzt auch der neue „Betreiberfonds“. „Vereine und Kulturschaffende konnten seit der Unsicherheit durch die Verkaufsabsicht keine Zusagen für Proberäume oder sportliche Aktivitäten tätigen beziehungsweise haben vorige Mietverhältnisse eingestellt und sind notgedrungen auf andere Räumlichkeiten ausgewichen“, so Ulrich Wellhöfer, der Initiator. Kulturveranstaltungen seien „nicht an dem fehlenden Mietwillen gescheitert, sondern schlichtweg am Zustand des Gebäudes (Toiletten, Heizung, Zugänge), das zuletzt auch nicht mehr vermietet wurde“, beklagt er. „Dies heißt natürlich nicht, dass es keinen erheblichen Bedarf an einer Nutzung gibt“, so Wellhöfer.

Bürgschaft zugesagt

Der Feudenheimer Verleger betreibt selbst eines eigenes Kulturhauses („Pfistermühle“) im elsässischen Wissembourg. Er hat die Idee des „Betreiberfonds“ in persönlichen Briefen gegenüber Pfarrer Kunz und dem Stiftungsratsvorsitzenden Markus März verdeutlicht und beide gebeten, auch die Kaufinteressenten zu informieren. Zuvor fragte er in Feudenheim alle möglichen Nutzer ab – und stieß dabei auf sehr große Resonanz. „Der Anfrage zur Teilnahme sind innerhalb kürzester Zeit eine Reihe unterschiedlicher Akteure der Ortsgemeinschaft gefolgt“, hebt Wellhöfer hervor.

Vier Konzerte „Jazz im Prinz Max“ und zwei Lesungen würde er selbst anbieten. Die Kultur-Events Rhein-Neckar meldeten Bedarf für zehn Termine an, die Narrebloos für vier, die Frauenfasnacht für zwei Abende, die Teutonia wäre dabei, die DJK, der Akkordeonverein, der Waldkirch-Verlag, die Bands von Feudenheim-Gymnasium sowie St. Peter und Paul und viele mehr.

Dabei handele es sich um „verbindlich zugesagte Veranstaltungen für die ersten zwölf Monate nach Neueröffnung des bestehenden Prinz Max“, betont Wellhöfer. Mit der Liste wolle er „das Nutzungspotenzial objektivieren“ und die Bedeutung des Gebäudes „als Gemeinschafts- und Kulturraum“ belegen. Doch dies beziehe sich „nicht auf eine wie auch immer geartete Saalvariante eines Neubaus“, betont er.

Mit seiner Aktion will er „Kaufinteressenten die Zuversicht geben, dass ein Erhalt des Prinz Max in seiner bestehenden historischen Form und Funktion und dessen Betreibung wirtschaftlich sein wird“. Zugleich wolle er Investoren, die bisher keinen Erhalt des Saales vorsehen, ermutigen, diesen erneut zu prüfen, sagt der Verleger.

Zwar ist „Betreiberfonds“ derzeit nur ein Name, es existiert – aus vereinsrechtlichen Gründen – noch kein Budget oder ein Treuhandkonto. Dennoch gibt Wellhöfer zusammen mit seinen Mitstreitern weitreichende Garantien ab: „Wir alle stehen dafür ein, dass die verbindlich zugesagten Veranstaltungen unter den genannten Voraussetzungen stattfinden.“ Das seien keine Absichtserklärungen, dafür stünden auch „Bürgen für Einzelpositionen oder den Gesamtwert der Mietzusagen, etwa in meiner Person, bereit“. Hierüber könne auf Wunsch Rechtssicherheit durch die Verkäuferin oder durch den Käufer hergestellt werden, versichert er.

Bedarf für Familienfeiern

Dabei geht er von Saalmieten zwischen 250 und 400 Euro pro Abend und 50 bis 100 Euro pro Nachmittag aus. Betreiben solle der Saal der künftige Eigentümer – Wellhöfer kann sich aber auch eine Selbstorganisation der Nutzer vorstellen und wäre bereit, dies kostenfrei zu koordinieren, sagt er zu.

Er glaubt auch, dass es eher mehr als weniger Nutzer gäbe. Sportvereine und Schulen habe er noch nicht angesprochen. Zudem gebe es „erheblichen Bedarf auch für Hochzeiten, Familienfeiern, das legen Vergleiche mit intakten und professionell geführten Veranstaltungsräumen in der Umgebung nahe“.

