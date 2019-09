Viet Vo Dao beim Tag der offenen Tür

Am Sonntag, 22. September, um 14 Uhr lädt die Viet Vo Dao Abteilung des ASV Feudenheim zum Tag der offenen Tür. Seit nunmehr mehr als 17 Jahren bietet der ASV Viet Vo Dao an. Wer Lust hat, diese abwechslungsreiche Kampfkunst besser kennenzulernen, kann in der Lauffener Straße 27 vorbeischauen. Die Kampfsportler geben dabei im Rahmen verschiedener Vorführungen Einblicke in die Welt des Viet Vo Dao. Es gibt die Möglichkeit, in den Sport aktiv hineinzuschnuppern und mitzumachen, zudem servieren die Sportler Kaffee und Kuchen. Übrigens trainieren die Jüngsten in der Abteilung bereits ab drei Jahren Viet Vo Dao beim ASV. Weitere Informationen bei Sven Hellmich unter Tel. 0175/ 576 7540 bzw. unter asv-Feudenheim.de. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019