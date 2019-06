Volles Programm am Brunnen

Es ist wieder soweit: Die Bürgergemeinschaft lädt am Samstag, 6. Juli, von 11 bis 22 Uhr zu ihrem großen Brunnenfest. Rund um den alten Brunnen vor dem Rathaus gibt es nun bereits zum zehnten Mal nicht nur leckere Speisen und Getränke für die Gäste, Besucher werden auch musikalisch von zwei Live-Bands unterhalten. Dabei spielen wieder die Honeysuckle Twins und die Sectre Three auf, die bereits im vergangenen Jahr so gut beim Publikum ankamen.

Plattform für Vereine

Die Bürgergemeinschaft will so ihren Mitgliedsvereinen eine Plattform bieten, wo sie sich präsentieren und austauschen können – oder einfach zusammen feiern und lachen. Das erste Brunnenfest fand 2010 statt anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Eingemeindung. Teilnehmer sind der DJB Steuben, das Theodor Fliedner Haus, die SPD Feudenheim, die Narrebloss Prinz Max und der ASV Feudenheim, die sich allesamt um das leibliche Wohl der Gäste kümmern. Unter anderem serviert man Hamburger, Wurstsalat, Dampfnudeln mit Kartoffelsuppe, Maultaschen, Steaks und Bratwurst sowie als Dessert Erdbeerbecher, Eis, Kaffee und Kuchen. Nach der Eröffnung um 14 Uhr können Besucher die Honeysuckle Twins erleben, sie spielen Musik aus den 1970er und 1980er Jahren. Ab 18 Uhr heizen dann die Secret Three den Zuhörern mit ihren Versionen von Hits aus Rock und Pop ein. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019