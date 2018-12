Von besinnlich bis fröhlich

„Mit dem gemeinsamen Chorsingen wollen wir alle zusammen besinnlich das Vereinsjahr beenden“, begrüßte der Vorsitzende der Teutonia, Dieter Kern, die Gäste in der Kulturhalle Feudenheim. Er zog eine positive Bilanz des vergangenen Jahres für das Vereinsleben. Immerhin besteht der Männerchor seit nunmehr 165 Jahren. So war der Auftritt beim Fasnachtszug wieder ein großes Ereignis. Singen in der Kulturkirche Epiphanias, das Mailiedersingen am Rathausplatz oder das Gestalten der Feudenheimer Kerwe gehören schon zur Tradition im langen Bestehen des Chors. Auch die Jugendarbeit trage erste Früchte, wie der Auftritt beim Landesmusikfestival in Lahr zeigte, wo es eine lobende Erwähnung gab.

Die meiste Energie habe mit Abstand das Engagement bei der Kerwe erfordert, wo der Verein mit insgesamt 80 Helfern vertreten war. „So etwas ist nur möglich, wenn alle mithelfen“, so Kern. Das wiederum liege am guten Zusammenhalt, wie er im Chor bestehe, erklärte der Vorsitzende. Da das so ist, werde der gesamte Vorstand bei den im nächsten Jahr anstehenden Wahlen erneut kandidieren, um die Vereinsfarben nach außen zu vertreten.

Publikum summt leise mit

Gesungen wurde an diesem Abend natürlich auch. Den Auftakt gestalteten die TeuTones unter der Leitung von Ferdinand Dehner. Am Klavier begleitete Johanna Götz die jungen Sängerinnen. „Praise his holy name“ und ein Medley aus dem Musical „Sister act“ erfreute die Zuhörer, die da schon sehr aufmerksam zuhörten. Das Eis war gebrochen, denn viele Besucher kannten die Texte und summten leise mit.

Nach einem kleinen Umbau übernahm der rund 60 Mann starke Männerchor die Bühne. Unter der Leitung von Thomas Wind erklangen ganz unterschiedliche Lieder. Albrecht Wunderle begleitete am Klavier. Als Solisten traten die beiden Tenöre Herbert Knebel und Sascha Soh auf. Das erfüllte den Saal mit vorweihnachtlicher Stimmung, als „Ich sah ein Schiff am Weihnachtstag“ oder gemeinsam mit dem Publikum zu „Ehre sei Gott in der Höhe“ der Text von „Stille Nacht, Heilige Nacht“ gesungen wurde.

Für ihr Engagement im Verein wurden langjährige, fördernde Mitglieder geehrt. So erhielten Pauline Eidmann, Rolf Gruber, Gerhard Leibensperger, Bernd Stezycki und Wilma Bockhoff die Vereinsnadel in Silber für 20 Jahre fördernde Mitgliedschaft. Christian Throm und Karin Grüsser wurden für 40 Jahre fördernde Mitgliedschaft mit der Vereinsnadel in Gold und einem kleinen Präsent geehrt. Für ihren guten Probenbesuch erhielten die Sängerinnen der TeuTones jeweils ein Traubensaftglas.

Nikolaus ermahnt Nachwuchs

Von den Kindern sehnsüchtig erwartet wurde der Nikolaus, der allerdings ein klein wenig enttäuscht war: „Warum macht ihr denn so wenig, Kinder“, fragte er lachend in die Runde. Früher seien hier viel mehr Mädchen und Jungs auf der Bühne gestanden. Aber er nahm es gelassen, trug ein Gedicht über vier Kerzen vor und beschenkte die jüngsten Besucher, die freudig ihre Tüten an die Plätze trugen.

Nach einem Solobeitrag und dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern folgte eine kleine Überraschung: Der gesamte Vorstand spielte eine Vorstandssitzung nach, die natürlich reichlich übertrieben im fröhlichen Chaos endete. Kern betonte am Ende: „So läuft das nun wirklich nicht ab.“ Aber die Lacher hatten er schon auf seiner Seite.

Zuvor hatte der Einsatz des Notarztes für eine kurze Unterbrechung gesorgt. Aber der betroffene Sangesbruder wurde unter Beifall des Publikums mit den besten Genesungswünschen aus dem Saal geleitet. Ein bunter Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr anhand von Bildern schloss den Gesangsabend ab.

