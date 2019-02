Wahlthemen abgesteckt

Die CDU schickt sechs Kandidaten aus Feudenheim ins Rennen für den Einzug in den Gemeinderat Ende Mai. Mit dem Spitzenkandidaten des Ortsverbandes und Bezirksbeiratssprecher Alexander Fleck und Stadträtin Katharina Dörr erhielten gleich zwei Mitglieder des Feudenheimer Ortsverbandes aussichtsreiche Plätze. Der Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen, Alfried Wieczorek, tritt erstmals für die CDU in Feudenheim an. Er will vor allem in der Kulturpolitik Akzente setzten sowie sich für Wissenschaft und Bildung engagieren. Die Liste wird von Cornelia Blume, Jürgen Dörr und Rolf Götz abgerundet.

Alexander Fleck steckte die Themen für den Wahlkampf ab: Der Ausbau der Kinderbetreuung, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums sowie der Umgang mit renovierungsbedürftigen Gebäuden und Schulen werden stadtweit eine Rolle spielen. Aber auch Feudenheimer Themen wie etwa Buga, Zentraler Betriebshof in der Au und der Riedbahnausbau und die Lärmmehrbelastung werde man anpacken. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019