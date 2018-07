Wechselnde Gottesdienste

Anzeige

Seit Mitte Juli hat die Seelsorgeeinheit, bestehend aus den sechs Gemeinden St. Laurentius, St. Hildegard (beide Käfertal), St. Peter, St. Peter und Paul (Feudenheim), Christ König (Wallstadt), Zwölf Apostel (Vogelstang) und St. Peter (Ilvesheim), die Gottesdienstzeiten geändert. Diese Veränderung soll einerseits die Priester entlasten, dadurch eine Verlässlichkeit bieten und gleichzeitig mehr besondere Gottesdienste, wie zum Beispiel Familiengottesdienste und Abenteuerlandgottesdienste, ermöglichen.

Ziel ist es, mehr Menschen mit dem Angebot zu erreichen, schreibt der neue Pfarrer Daniel Kunz im aktuellen Gemeindebrief. Aktuell gibt es ein neues System, das verhindern soll, dass eine Gemeinde immer nur samstagabends Eucharistiefeier hat. Also wird in den Gemeinden ein Wechsel stattfinden. In einer Woche wird der Gottesdienst Samstag um 18 Uhr gehalten, in der nächsten Woche Sonntag um 9.30 Uhr und die darauffolgende Woche Sonntag um 11 Uhr. Daran schließt sich der selbe Zyklus wieder an.

Das Seelsorgeteam betont, dass das neue System ausprobiert werden müsse und eventuell noch Anpassungen nötig sein werden. An die Gemeindeglieder geht die Bitte um Verständnis, falls mal etwas nicht ganz reibungslos ablaufen sollte. lob