Weg frei für zwei neue Gruppen

Anzeige

Es gab zwar noch in einigen Punkten Klärungsbedarf und kritische Nachfragen – am Ende stimmte der Bezirksbeirat Feudenheim allerdings dann doch geschlossen für den Weg, den die Stadt in Sachen Kinderbetreuung im Stadtteil beschreiten will: Auf dem Epiphanias-Gelände soll ein neuer Investor neben Wohnbebauung auch die Fläche für einen zweigruppigen Kindergarten einrichten.

Damit will die Verwaltung den geschätzten künftigen Bedarf vorerst abdecken. Andere mögliche Standorte – etwa der Parkplatz an der Lauffener Straße oder der Lehrerparkplatz an der Spessartstraße – könnten, falls nötig, immer noch ausgebaut oder erschlossen werden, argumentierte Christel Faller vom Jugendamt. Sie erläuterte den Bezirksbeiräten die Planungen noch einmal und beantwortete auch Fragen aus dem Plenum. „Ein Träger ist mit InFamilia gefunden, und ein Investor bekäme dafür Zuschüsse von der Stadt, müsste aber im Gegenzug die Miete für den Kindergarten reduzieren“, erklärte Faller. Ihr Kollege Markus Grein vom Fachbereich Stadtplanung ergänzte, dass die Ausschreibung für einen Investor auf Epiphanias laufe und man bald mit einer Entscheidung rechne.

Auf 25 Jahre festgeschrieben

Birgit Sandner-Schmitt von der FDP hakte in diesem Punkt noch nach, sie wollte genau wissen, ob so ein Mietvertrag nicht gekündigt werden könnte vom Investor. Grein konnte sie in dieser Sache beruhigen: „Der Beschluss ist vom AUT gefasst, darin ist das festgeschrieben in Form einer dinglichen Sicherung. Die Flächen dürfen auf 25 Jahre vom Investor nicht anders genutzt werden.“