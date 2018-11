Wegzug aus der Stadt verhindern

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat möchte zusätzlich zu den bestehenden Planungen auf Spinelli mehr Wohnraum für junge Familien schaffen, die gerne Einfamilienhäuser bauen wollen. Stadtrat Bernd Kupfer erläuterte jetzt beim Besuch von Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit- und Wohnungsbau in Baden-Württemberg, die Beweggründe: Vor allem junge Familien und junge Menschen, die eine Familie gründen wollten, suchten derzeit händeringend nach Bauplätzen für Einzel- und Reihenhäuser sowie Doppelhaushälften in Mannheim.

„Wir wollen gerade diesen Menschen ein attraktives Angebot machen, damit sie nicht enttäuscht in die nahegelegenen Gemeinden abwandern“, so Kupfer. Die CDU Fraktion sieht dabei vor allem die Flächen auf den ehemaligen Konversionsflächen potenziell als sehr geeignet an, um neuen Wohnraum zu schaffen. Gerade auf den Freiflächen an den Parkschalen in Käfertal und Feudenheim wäre nach Ansicht der CDU eine Umsetzung ideal. Wichtig sei der Partei, dass der auch nötige bezahlbare Geschosswohnungsbau nicht behindert, sondern sinnvoll ergänzt werden soll. „Es soll ein breiterer Mix an nachgefragten Wohnformen entstehen“, so Kupfer. dir/red

