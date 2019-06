Weirauch schreibt an Erzbischof

Der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch hat sich in die Diskussion um die Zukunft des „Prinz Max“ eingeschaltet. In einem Schreiben an den Freiburger Erzbischof Stephan Burger bittet er darum, Burger möge sich dafür verwenden, dass „die Möglichkeit des Erhalts des ’Prinz Max’ eine Chance erhält“. Weirauch hebt in dem Schreiben auf die Tatsache ab, dass sich zuletzt ein privater Investor bereiterklärt hatte, das Gebäude von der Katholischen Kirche zu kaufen und für die Allgemeinheit zu erhalten. Den Kauf knüpft der Geldgeber allerdings an die Bedingung, das Haus zum selben Preis erwerben zu können, den die Katholische Kirche in den Verhandlungen um einen Ankauf des „Prinz Max“ durch die Evangelische Kirche aufgerufen hatte, als es um Flächen für ein Gemeindezentrum in Feudenheim ging.

„Höherer Preis angestrebt“

Inzwischen strebe die Katholische Kirche allerdings einen höheren Verkaufspreis an, so Weirauch. „Es würde in meinen Augen seltsam anmuten, wenn ein Verkauf mit der Zielsetzung der Erhaltung eines historischen Gebäudes von Gewinnmaximierung geprägt ist, während ein verkauf mit der Zielsetzung des Abrisses dies nicht war“, heißt es in dem Brief an den Freiburger Erzbischof. scho

