Wer hat Lust auf A Capella?

Für ein Abschlusskonzert im Spätjahr ist der GV Teutonia gerade dabei, einen Projektchor aufzubauen. „Der Anfang ist gemacht“, äußert sich Schriftführer Thomas Klein nach der Auftaktveranstaltung zufrieden und hofft, dass sich noch weitere singbegeisterte Menschen dem von Dirigent Ferdinand Dehner geleiteten Projektchor anschließen. Die nächste Gelegenheit dazu ist am heutigen Freitag. Von 17 bis 21.30 Uhr wird im Clubraum 1 der Kulturhalle, Spessartstr. 24-28, geprobt.

„Lust auf A Capella Musik?“ – so hat der GV Teutonia die Neugründung eines Projektchors in Feudenheim angekündigt. In monatlichen Treffen soll gemeinsam A Capella Musik aus den verschiedenen Epochen und Stilrichtungen erarbeitet werden. Am Samstag, 17. November, wird das Repertoire dann bei einem Abschlusskonzert der Öffentlichkeit präsentiert. Die weiteren Probetermine in der Kulturhalle stehen bereits fest: 13. Juli, 14. September, 12. Oktober. Für 16. November ist die Generalprobe angesetzt.

Chorleiter Ferdinand Dehner studiert an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim im Hauptfach Gesang und Leistungsfach Dirigieren bei Professor Harald Jers. Er leitete den Kinderchor des GV Teutonia und tritt regelmäßig mit dem Mädchen-ensemble „Teutones“ sowie selbst als Sänger in mehreren semiprofessionellen Chören auf. Wer Interesse hat, meldet sich per Mail an info@gv-teutonia.de oder per Telefon unter 0621/79 64 40. dir