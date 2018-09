„Wichtiger Ort der Begegnung“

Den katholischen Gemeindesaal „Prinz Max“ erhalten – ja oder nein? Darüber scheiden sich in Feudenheim die Geister. Die Initiative „Rettet den Prinz Max“ hat in den letzten Wochen und Monaten 2227 Unterschriften für den Erhalt des historischen Gebäudes gesammelt. „Wir sind für den Zuspruch und das Signal sehr dankbar“, sagt Irmi Benz als Sprecherin der Initiative. Der neue Pfarrer und Leiter der Seelsorgeeinheit, Daniel Kunz, bezweifelt allerdings, ob das am Ende reichen wird. In Zeiten sinkender Katholikenzahlen und zu erwartender sinkender Kirchensteuermittel führe kein Weg um einen Verkauf herum, so Kunz gegenüber der Zeitung.

„Es ist klar, dass sich Dinge ändern werden und dass wir uns angesichts knapper werdender Ressourcen auch von Gebäuden trennen müssen“, sagt Kunz. Dass der Prinz Max verkauft werden solle, sei der Entscheidung geschuldet, dass sich die Seelsorgeeinheit an bestimmten Standorten positionieren müsse. In Feudenheim sei mit der Kirche, den darunter befindlichen Gemeinderäumen und dem Pfarrhaus ein guter Standort an der Hauptstraße vorhanden. „Das alles wurde schon vor meiner Zeit geprüft und überlegt“, sagt Kunz. Im Moment werde geprüft, was in diesen Räumen getan werden müsse, damit ein lebendiges Gemeindeleben weiterhin möglich sei. Das sei nicht nur auf Gebäude beschränkt, sondern auch auf pastorale Angebote und Aktivitäten.

Was den katholischen Gemeindesaal angeht, fühlt sich die Initiative „Rettet den Prinz Max“ in ihren Bemühungen, diesen zu erhalten, durch das Ergebnis der Unterschriftenaktion bestätigt. „Von den 262 Unterzeichnern der Online-Petition haben viele ihre Unterschrift begründet“, berichtet Irmi Benz. Neben dem Erhalt des Ortsbildes und der Erhaltung des Prinz Max als Kulturgut hätten viele ihre guten Erinnerungen und die Bedeutung für die Pfarrei in den Mittelpunkt ihrer Aussagen gestellt. Die einen bezeichneten den Prinz Max als „Begegnungsstätte für die Katholiken in Feudenheim“, andere engagierten sich, „Weil es um Heimat geht!“

„Heimat“ als Schnittpunkt

Hierin sieht auch der neue Pfarrer Daniel Kunz einen gemeinsamen Schnittpunkt zur Initiative. „Hier liegen durchaus Möglichkeiten, wo wir als Kirche, als Seelsorgeeinheit ansetzen können“, findet er. „Wie können Menschen bei uns Heimat finden oder weiterhin spüren? Was müssen wir da ändern?“ Um Fragen wie diese werde es in den nächsten Jahren gehen. „Aber Heimat ist für uns als Seelsorgeeinheit nicht unbedingt an Gebäude gebunden.“ Dass sich Menschen in einer Gemeinde wohlfühlten, liege an vielen Faktoren: der Atmosphäre, an Angeboten, an konkreten Menschen, an der Ausstrahlung.

Auch Gebäude gehörten natürlich dazu. Aber deren Erhalt hänge gleichfalls von vielen Faktoren ab: Unterhalts- und Sanierungskosten, Folgekosten, Auflagen. Außerdem brauche es sinnvolle Nutzungskonzepte. Ziel in Feudenheim sei, sich rund um das Kirchengebäude gut aufzustellen. Die über 2000 gesammelten Unterschriften sieht Kunz als nicht sehr objektiv: „Wenn ich heute Unterschriften sammeln würde, würde ich zu vielen Themen auch ein gutes Ergebnis bekommen.“

Bemerkenswert sind für Irmi Benz bei der Auswertung der Ergebnisse der Unterschriftenaktion vor allem Äußerungen gewesen, die sich aus grundsätzlichen Überlegungen für einen Erhalt des Prinz Max ausgesprochen haben. „Der Prinz Max ist für mich ein Ort der Begegnung, und das ist für eine Gemeinde und ein aktives Leben in der Gemeinde wichtig. Für mich ein wichtiger Weg, Kirchenaustritte zu verhindern und die Gemeinde zusammenzuhalten“, lautete eine Stimme. An anderer Stelle heißt es: „Die Kirche sollte nicht alle sozialen Begegnungsstätten abschaffen, sondern im Gegenteil mehr für kirchliche und kulturelle Begegnungsstätten sorgen.“

Die Initiative „Rettet den Prinz Max“ will die gesammelten Unterschriften jedenfalls demnächst an den Erzbischof Stephan Burger weiterleiten. „Die Initiative ist weiterhin für den Erhalt des Prinz Max aktiv und führt Gespräche mit verschiedenen Verantwortlichen“, kündigt Irmi Benz an.

