Wingenfelder im Mai zu Gast

Nach dem großartigen Erfolg von „Sieben Himmel hoch“ mit einer ausverkauften Liveshow der beiden Fury in the Slaughterhouse-Brüder in der Feudenheimer Kulturhalle, gehen Wingenfelder 2020 in ihren zehnten Band-Geburtstag. Das wird gebührend gefeiert: Die Jubiläums-Tournee startet Mitte Mai 2020, am Dienstag, 19. Mai, sind Wingenfelder wieder in der Feudenheimer Kulturhalle.

Erlös für Kinder- und Jugendarbeit

Wingenfelder, das sind die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder, die Köpfe der Band Fury in the Slaughterhouse. 2010 wurde ihr Bandprojekt Wingenfelder aus der Taufe gehoben – seitdem begeistern die beiden ihre Fans mit ihrem ganz eigenen Stil. Die Vorfreude auf das Jubiläum ist groß. Kai Wingenfelder fasst es so zusammen: „Wow, 10 Jahre durch! Alles neu, alles auf Deutsch, vier Studioalben, eine Live-Akustik-CD und jetzt Nummer fünf: „Sendeschlusstestbild“. Für Thorsten Wingenfelder sind es: „Zehn Jahre Geschichtenerzählerrock“.

Das Konzert wird wieder von der Viet Vo Dao Abteilung des ASV Feudenheim veranstaltet, alle Erlöse kommen der Kinder- und Jugendarbeit des Vereins zugute. Tickets gibt es ab sofort unter www.eventim.de oder unter vietvodao@ASV-feudenheim.de. Weitere Informationen auch bei Sven Hellmich unter Tel. 0175/576 7540. scho

