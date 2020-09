Das Unkraut spießt meterhoch, Berge von Schutt türmen sich auf, Betonbrocken liegen herum. In einigen Gebäuden sind Fenster eingeschlagen, andere Scheiben blind, Sanitäranlagen zertrümmert, Elektroinstallationen herausgerissen. Wer derzeit über das Gelände der früheren Spinelli-Kaserne läuft, zweifelt, dass hier schon 2023 eine Bundesgartenschau stattfinden kann. „Die Dimension ist groß, aber wir kriegen das in den Griff“, beruhigt indes Michael Schnellbach, der Geschäftsführer der Bundesgartenschau.

Alter Beton entfernt

„Das ist die Hauptfrage der Leute derzeit: Reicht die Zeit aus?“, sagt Michael Mayer, Bezirksbeiratssprecher der CDU in Käfertal. Daher haben er und weitere Bezirksbeiräte aus Feudenheim, Käfertal, Vogelstang und Wallstadt mit Mitgliedern der CDU-Ortsverbände sich auf Initiative von Christian Hötting (Käfertal) und Heidrun Back (Wallstadt) selbst auf Spinelli umgesehen. Schnellbach hat ihnen, wegen des großen Interesses, sogar zwei Führungstermine angeboten – wie er das auch bei anderen Gruppen macht.

Los geht es an der alten Feuerwache der Amerikaner, gleich am Spinelli-Haupttor. „Die wird abgerissen“, informiert Schnellbach. Direkt dahinter komme die Seilbahn vom Luisenpark an. Von den fünf alten Blocks der früheren Pionierkaserne der Wehrmacht werden drei langfristig erhalten, zwei nur für die Bundesgartenschau und danach abgerissen. „Die sind schon lange von Strom und Wasser abgeklemmt, aber wir wollen sie von außen bespielen, Fassadenbegrünung und Balkonbepflanzung demonstrieren“, erläutert Schnellbach.

Zu Käfertal hin, an der Völklinger/Wachenheimer Straße, staubt es derzeit, es gibt viel Dreck und Lärm. Hier werden die Betonböden der elf sogenannten „Nato-Hallen“ entfernt und zerkleinert. Alles westlich der verlängerten Völklinger Straße werde, sagt Schnellbach, der Klimapark – als zentraler Teil des Grünzugs Nordost und wichtige Fläche für geschützte Pflanzen- sowie Tierarten. Schwarze Folien sorgen jetzt schon dafür, dass sich Mauereidechsen nur auf einem bestimmten Teil des Areals aufhalten, um sie vor den Bauarbeiten zu schützen. Dazu hat man über 4000 der kleinen Tierchen von Hand eingesammelt. Eigens angelegte Schotterflächen dienen als ihr Lebensraum.

Ebenso als Rückzugsgebiet für Tiere und Pflanzen ist die sogenannte Neodüne gedacht, die in Richtung Feudenheimer Au aufgeschüttet werden soll. „Das hält aber auch den Lärm von der Straße ab, zudem sieht man vom Gelände aus keine Autos mehr“, erläutert Schnellbach.

Bei Alfried Wieczorek, Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen und CDU-Bezirksbeirat in Feudenheim, wirft das aber sofort die Frage nach Altlasten auf. „Es gibt hier sicher nicht ganz angenehme Hinterlassenschaften wie Altöl, und wir stoßen überall, wo wir in Mannheim graben, auf Reste von Phosphorbomben“, so der Archäologe: „Da kommt etwas auf Euch zu“, warnt Wieczorek das Buga-Team.

„Das haben wir eingeplant“, beruhigt Schnellbach. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben habe vor Übergabe des Geländes 180 Bohrstellen untersucht, die Buga weitere 60 Stellen. Geblieben seien nur drei Altlasten-Verdachtsflächen – an der Tankstelle, hinter der Feuerwache und bei der ehemaligen Motorenwartung.

Probleme der Anwohner spricht Michael Mayer an. „Die Bürger kommen mit Ängsten, Nöten, Sorgen und Fragen auf uns zu“, so Mayer. Darauf wolle man Antworten. „Die Leute fürchten, dass die Wohngebiete zugeparkt werden“, mahnt Mayer. „Die Bundesgartenschau ist städtebaulich und ökologisch eine große Chance, aber es darf nicht passieren wie beim Vogelstangsee, wo auswärtige Besucher wild parken“, bekräftigt Back.

Notlösung Real-Parkplatz

„Das wird nicht passieren, da müssen sich die umliegenden Stadtteile echt keine Sorgen machen“, entgegnet Schnellbach: „Es gab und gibt keine Buga mit so vielen Stellplätzen“, verweist er auf den Großparkplatz beim Maimarktgelände plus den Friedensplatz. „An wenigen, stark frequentierten Tagen“ wolle man „als Notlösung“ auf die Stellflächen beim Real-Markt an der Spreewaldallee zurückgreifen.

Dass es sich um „ein ambitioniertes Projekt“ handelt, räumt Schnellbach ein: „Aber wir sind im Zeitplan“, versichert er. „Das wird richtig sportlich, das alles fertig zu bekommen“, meldet dagegen der Wallstadter Bezirksbeirat Martin Dubbert Zweifel an. Auch wenn er das Gesamtprojekt für „zu teuer“ halte, finde er das Angebot der Führung gut: „Es war positiv, das alles zu sehen!“

„Ein bisschen Bedenken, ob alles fertig wird“ hat auch der Vogelstängler Bezirksbeirat Volker Kögel. „Irritiert“ hätten ihn auch die großen Schotterflächen für die Eidechsen, „wo doch Schottergärten jetzt verboten sind“. Aber insgesamt „freue ich mich auf die Buga“, so Kögel.

