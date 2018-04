„Wir sind kein gallisches Dorf“

Anzeige

Volles Haus bei der Jahreshauptversammlung des Kleingärtnervereins Feudenheim: Von 200 Mitgliedern waren mehr als 60 in die Vereinsgaststätte Sellweiden gekommen. In seinem Geschäftsbericht blickte der Vorsitzende Bernd Schuler auf das vergangene Jahr zurück. Ein Ärgernis waren die wiederholten Einbrüche und Diebstähle. Was die Kleingärtner freilich ärgert, ist die Trassenführung des geplanten Radschnellwegs – durch ihr Gelände.

Zunächst herrschte freilich Harmonie, als es im Bericht des Vorsitzenden um das Geleistete ging: Erneuert wurden die undichten Ventile der Wasserzufuhr. Die

Tanzfläche erhielt einen neuen Belag und auch der Boden am Grillstand wurde frisch betoniert. Alle Veranstaltungen, vom Kaffeeklatsch der Frauengruppe, über das Sommerfest zum 110-jährigen Bestehen des Vereins bis zur stimmungsvollen Weihnachtsfeier, waren gut besucht.