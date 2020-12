Die Evangelische Gemeinde Feudenheim hat jetzt im Zuge des Rückbaus (wir berichteten) den alten Grundstein des Bonhoefferhauses geborgen. Am 29. November 1959 wurde er verlegt und in Anwesenheit vieler Gemeindeglieder – wie es Tradition ist – die „Zeitkapsel“ in die Wand zwischen Foyer und Saal eingelassen. Diese Stücke hat man nun im Zuge der Bauarbeiten gefunden und vor dem Abriss des Gemeindehauses geborgen, wie Ellen Weinel, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, mitteilt. Neben verschiedenen anderen Zeitungen fand sich auch eine Ausgabe des „Mannheimer Morgen“ vom 28.11.1959 dort.

Aufbauleistung nicht vergessen

Laut Weinel ist der Rückbau beinahe abgeschlossen. Neben der Johanneskirche baut die Evangelische Kirche ein neues Gemeindehaus mit fünfgruppiger Kindertagesstätte. In dem neuen Gebäude solle die alte Blei-Box einen Platz finden und an den Vorgängerbau erinnern, so die Pressereferentin.

„Wir wollen die Aufbauleistung der 1950er Jahre nicht in Vergessenheit geraten lassen. Das Gemeindehaus konnte damals nur realisiert werden dank der großen Spendenbereitschaft der Gemeindeglieder, die 50 000 DM zur Finanzierung beisteuerten. Das ist der Schriftrolle zu entnehmen, die wir gefunden haben“, erzählt Gabriele Klüter, Vorsitzende des Ältestenkreises der Evangelischen Gemeinde.

Im Frühjahr 2021 soll dann mit dem Neubau begonnen werden. „Wir werden wieder einen Grundstein legen“, kündigt Klüter schon mal an. „Und ich hoffe, dass wir trotz der Corona-Beschränkungen den ersten Spatenstich mit einem Gottesdienst feiern können.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020