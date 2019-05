„Wo Trichter waren, können auch Blindgänger lauern“

In Feudenheim kennt man sich, und man spricht miteinander – zumal, wenn es um so umstrittene Themen wie Buga oder Radschnellweg durch die Au geht. Und so hatte denn auch Ulrich Schaefer, der für die Grünen im Bezirksbeirat sitzt, von einem möglicherweise brisanten Sachverhalt erfahren, der die geplante Radtrasse durch das Naturschutzgebiet, die der Stadtteilpolitiker vehement ablehnt,

...