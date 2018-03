Wohnen in grüner Umgebung

Anzeige

Mit einer Veranstaltung in der Kulturhalle feiert die Gartenheim-Baugenossenschaft am 12. Mai ihr hundertjähriges Bestehen. Die Genossenschaft wurde am 4. Januar 1918 in das Genossenschaftsregister eingetragen: „Gartenheim-Baugenossenschaft der Angestellten und Beamten“ hieß es dort. Gegründet war sie mit dem Ziel, einkommensschwache Bevölkerungskreise mit preisgünstigem familiengerechtem Wohnraum zu versorgen.

Auch heute noch ist im Genossenschaftszweck verankert, die Mitglieder durch eine sichere und preiswerte Wohnungsversorgung zu fördern, und zwar unter Berücksichtigung der sich wandelnden Ansprüche an das Grundbedürfnis „Wohnen“. Heute befinden sich die 227 Wohnungen der „Gartenheim“ in den Mannheimer Vororten Feudenheim, Käfertal, Lindenhof und im Rott. Sie setzen sich jeweils zur Hälfte aus Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern zusammen. Es wird künftig Ziel sein, einen zeitgemäßen energetischen Zustand der Häuser zu erreichen, um den steigenden Rohstoffpreisen zu entgegnen. Dies wird auch oberste Priorität bei künftigen Neubauten sein, formuliert der Vorstand der Genossenschaft die bevorstehenden Aufgaben.

Nach und nach neu gebaut

Somit werde auch dem ursprünglichen genossenschaftlichen Gedanken aus dem Jahre 1918 Rechnung getragen. Denn preisgünstiges Wohnen bedeute mehr als nur „billige Miete“. Preisgünstiges Wohnen bedeute auch zeitgemäßes Wohnen in Räumlichkeiten, die auch künftig den explodierenden Preisen des Energiemarkts standhalten können. 1919 begannen die Bauarbeiten für die ersten elf Häuser am Eberbacher Platz in Feudenheim. Diese – auch heute noch an den Baustil der damaligen Zeit mit Gärten vor und hinter dem Haus erinnernden Wohnungen – stehen modernisiert bis heute.