„Wollen den Marktplatz beleben“

Anzeige

Große Freude herrschte bei den Organisatoren des dritten Ostermarkts der Bürgergemeinschaft. Trotz Kälte und Wind kamen rund 300 Besucher auf den Rathausplatz, um die Angebote der insgesamt zwölf Aussteller zu bestaunen, zu kaufen und zu genießen. Die Auswahl reichte von aufwändig und künstlerisch gestalteten Ostereiern über zauberhafte Gestecke, kreative Handarbeiten und Holzkunst bis hin zu selbstgemachten Marmeladen, Likören und Nudeln am Stand der Landfrauen.

Das Theodor-Fliedner-Haus verführte mit süßen und deftigen Leckereien. Auch die köstlichen Crêpes und Galettes am Stand vom Café Mara waren heiß begehrt. Zugleich war der Ostermarkt am Stand von Plan International für einen guten Zweck: Der Erlös der Mannheimer Aktivgruppe geht an das Projekt „Wasser für Schulen und Gemeinden in Ghana“, berichtete Harry Kroiß. Marktorganisatorin Rahel Mangold konnte am Ende der Veranstaltung ein rundum positives Fazit ziehen: „Wir hatten trotz des schlimmen Wetters einen tollen und enormen Andrang. Das war einfach toll“. Besonders schön fand sie dabei, dass auch viele neue Besucher den Ostermarkt für sich entdeckten.

Kinder basteln bunte Stecken

Dass der Feudenheimer Ostermarkt auch bei seiner dritten Auflage ein Publikumsmagnet war, hat vor allem mit dem Gespür und der Einsatzfreude von Rahel Mangold zu tun. Zum dritten Mal in Folge ist das Mitglied im Vorstand der Bürgergemeinschaft in die Organisation des nichtkommerziellen Ostermarkts eingebunden. „Wir wollen den schönen Rathausplatz beleben und tun das mit zahlreichen Veranstaltung – vom Ostermarkt über den Sommertagszug bis zum Weihnachtsmarkt“, so Mangold. Die Besucher waren begeistert: „Man merkt an der frischen und fröhlichen Atmosphäre und der wunderschönen Auswahl, mit wie viel Engagement die Organisatoren den Ostermarkt auf die Beine stellen“, fanden Manuela und Daniel Schrimpf. Sohn Jesper (4) und Tochter Maira (2) wollten vor allem am Stand der Karnevalsgesellschaft Lallehaag Sommertagsstecken für den Sommertagszug tags darauf basteln. Unter fachkundiger Anleitung von Claudia Proßwitz waren dort der zwölfjährige Leon und seine kleine Schwester (8) schon eifrig am Werken. „Der Ostermarkt ist superschön, es gibt viel zu sehen, vor allem viel Selbstgemachtes“, fand der Vater der Kinder, Andreas Müllerleile. Auch Eva Zeller-Albert war beistert: „Den kunsthandwerklichen Arbeiten ist anzusehen, mit wie viel Herzblut sie angefertigt und gestaltet wurden“, meinte sie. Es ist aber auch wirklich etwas ganz Besonderes, was man als Besucher auf dem Ostermarkt geboten bekommt. Besonders dann, wenn man alte, fast vergessene Herstellungstechniken und ihre Ergebnisse bewundern kann, wie die Kreationen aus Zirbelholz von Louis Hitter.