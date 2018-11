Würdevoller Auftritt weckt Begeisterung

Hinreißender Gesang, tiefsinnige Gedichte, atemberaubende Gitarrensoli – selten zuvor ging es wohl so fröhlich zu in der Trauerhalle wie beim Kulturabend mit Sängerin Joana in Begleitung des Gitarristen Adax Dörsam. „Eine Sekunde der Ewigkeit“ heißt das Programm, das die „Grande Dame de Chanson“ zusammen mit dem Gitarrenvirtuosen Dörsam zum Besten gab.

Hommage an Marlene Dietrich

„Wir wussten, dass das Lebendige zum Thema werden soll“, begründete die Trägerin des Bloomaulordens zu Beginn des Abends ihre Zusage für ein Konzert in der Trauerhalle. Und machte sich sofort daran, dieses Thema mit Leben zu füllen: „Eine Sekunde der Ewigkeit“, so erfuhren die begeisterten Zuschauer, sei tatsächlich erst dann vorbei, wenn ein Vogel einen Felsen mit seinem Schnäbelchen komplett abgewetzt habe. Es folgte mit „Abschied von Marlene“ eine Hommage an Marlene Dietrich, die sich trotz der Anfeindungen aus dem rechtsextremen Lager bis zu ihrem Tod nicht habe „ködern lassen als braune Attraktion“. Kein Blatt vor den Mund nahm Joana in ihrem vor Sarkasmus triefenden Klimawandel-Song „Auch die Dinos starben aus“.

Noch lauter wurde der Saal nur, als Adax Dörsam zu einem spontanen Gitarrensolo ansetzte. Doch nie ging an diesem Abend der Blick für den besonderen Veranstaltungsort verloren. Joana und Dörsam gelang es, einen würdevollen Auftritt auf die Bühne zu bringen, welcher der Bedeutung einer Trauerhalle zu jedem Zeitpunkt gerecht wurde.

Dafür sorgten nicht zuletzt Joanas rührendes Lied „Wo du jetzt bist“ für ihre verstorbene Gesangslehrerin Elisabeth Bayer-Schneider und „Von guten Mächten“, dessen Text der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer 1944 im Gefängnis verfasste. Organisiert wurde der Abend durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Kultur-Events unter Leitung von Rahel Mangold. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018