Zeitreise ins alte Bauerndorf

Auf Einladung des Vereins für Ortsgeschichte Feudenheim besuchten die Landfrauen das aufwendig restaurierte Bauernhaus in der Eintrachtstraße. Begrüßt wurden die Landfrauen vom Ersten Vorsitzenden des Vereins, Alois Putzer. Da sich viele Landfrauen eingefunden hatten, wurden die Gäste in zwei Gruppen durch das original nachempfundene Bauernhaus geführt.

Das Bauernhaus in der Eintrachtstraße ist etwa 200 Jahre alt – ein genaues Datum lässt sich nicht mehr bestimmen, verriet Vorstandsmitglied und Hauptinitiator Günter Bonte. Zunächst besichtigten die Landfrauen die Ausstellungsräume im vorderen Bereich. Hier gab es eine Vielzahl von alten Postkarten mit Feudenheimer Motiven zu sehen, und in Vitrinen konnte man Fundstücke aus dem Stadtteil bestaunen, die aus der Bronzezeit stammen.

Der hintere Bereich des Hauses ist so eingerichtet, wie er ursprünglich einmal war. Hier haben die Mitglieder des Vereins für Ortsgeschichte Feudenheim in unzähligen Arbeitsstunden die Räume originalgetreu renoviert und restauriert. Wie früher wurde auf die Wände Kalkputz aufgetragen, aber erst, nachdem der Putz unter viel Staub abgetragen worden war. In einem Teil der heutigen Wohnstube befand sich ehemals ein Stall, hier waren eine Kuh und eine Ziege untergebracht. Im Schlafzimmer konnte man die damals übliche Waschschüssel und den Nachttopf sehen, auch in der Küche waren Dinge zu bestaunen, die viele der Landfrauen noch von früher kannten.

Altes Werkzeug entrostet

Nach der kurzweiligen und sehr informativen Führung konnten die Frauen sich im Hof von Ilse Gember, der früheren Besitzerin des Bauernhauses, mit Kaffee und Kuchen stärken und bekamen anschließend durch Günter Bonte eine exklusive Führung durch die Bohrmannsche Schmiede in der Pfalzstraße. Nachdem der Schmiedebetrieb eingestellt worden war, hatte sich dort bis 1987 eine Schlosserei angesiedelt. 2011 wurde die Schmiede von den Sangesbrüdern der Teutonia mit viel Liebe zum Detail ausgebaut und renoviert. Der Besitzer des Grundstücks, Alfred Bohrmann, stellte zudem die alten Stallungen zur Verfügung.

Sämtliche alten Werkzeuge wurden von Günter Bonte entrostet, sie können nun von den Besuchern bei zahlreichen Gelegenheiten besichtigt werden. Im Jahr 2014 wurde die Schmiede durch Oberbürgermeister Peter Kurz offiziell eröffnet.

Die Landfrauen bedankten sich herzlich bei Ilse Gember und Anneliese Putzer für die Bewirtung sowie bei Alois Putzer, Günter Bonte und Peter Gauch für die vielen Informationen und den lehrreichen Nachmittag. red

