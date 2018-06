Zukunft des Prinz Max ungewiss

Anzeige

Der Einsatz um den Erhalt des Prinz Max weiter. Die Initiative, die sich um die Vorsitzende der Feudenheimer Frauenfasnacht, Irmi Benz, gegründet hat, war auch während des zweitägigen Gemeindefestes von St. Peter und Paul mit einem eigenen Informationsstand vertreten, verteilte Buttons an die Besucher und sammelte weiterhin eifrig Unterschriften. „Wir haben inzwischen mehr als 1700 Unterschriften“, teilt Irmi Benz mit.

Wie es nach dem Scheitern der Verkaufsverhandlungen mit der Evangelischen Kirche Mannheim mit dem Prinz Max weitergehen soll, ist von offizieller Seite nicht zu erfahren. Dekan Karl Jung wollte auch während der kürzlich stattgefundenen Visitation in der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena nichts zur Zukunft des katholischen Gemeindesaals mit Kegelbahn und Kindergarten sagen. Er setze ganz auf die Zusammenarbeit mit den Gremien und werde erst in Abstimmung mit Gemeindeteam und Stiftungsrat eine Einschätzung abgeben, heißt es aus dem Dekanat. Nach Informationen dieser Zeitung will die Initiative „Rettet den Prinz Max“ Kontakt zur evangelischen Gemeinde aufnehmen, um Möglichkeiten für eine gemeinsame Nutzung des Prinz Max zu sondieren. Demnächst soll auch ein Gespräch mit dem neuen Pfarrer Daniel Kunz stattfinden.

Keine Einigung über Kaufpreis

In einer offiziellen Stellungnahme hat sich inzwischen die Evangelische Kirchengemeinde Mannheim zum Abbruch der Verhandlungen über den Verkauf des Prinz Max geäußert. Demnach seien die Verhandlungen gescheitert, weil über den Kaufpreis kein Einvernehmen erzielt werden konnte. „Die Entscheidung über den Rücktritt der Evangelischen Kirche von den Kaufabsichten wurde ausdrücklich im Einvernehmen mit der katholischen Kirche getroffen“, betont Dekan Ralpf Hartmann.