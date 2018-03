Zum Bahnhof nicht ohne Umsteigen

Eine Straßenbahn der Linie 2 auf der Feudenheimer Hauptstraße. © Prosswitz

Wer von Feudenheim zum Hauptbahnhof will, muss auf der RNV-Linie 2 auch weiterhin umsteigen. In der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats rechtfertigte Felix Dmochowski von der Planungsabteilung des Verkehrsunternehmens den Entschluss der RNV, die bisherige Liniengestaltung beizubehalten. „In der Zeit, in der die Planken gesperrt waren und die Bahnen über den Hauptbahnhof fuhren, hatten wir

...

Sie sehen 28% der insgesamt 1422 Zeichen des Artikels

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.02.2018