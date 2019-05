Zwei Künstler, ein Werk

„Annäherung“, diesen Titel trägt eine interessante Ausstellung, die Gemeinschaftswerke von Gereon Schatten und Ali Yadegar-Youssefi zeigt. Sie wird am Sonntag, 2. Juni, um 11 Uhr beim Gottesdienst in der Epiphaniaskirche (Andreas-Hofer-Straße) eröffnet und ist dort dann bis zum 8. September bei freiem Eintritt zu sehen.

Die beiden Künstler verbindet eine Freundschaft, die auch in den gemeinsamen Bildern zum Ausdruck kommt. Ali Yadegar-Youssefi bringt die traditionelle Bildsprache Persiens ein, während Gereon Schatten seine innere spontane Gefühlswelt beisteuert in gemeinsame Arbeiten, die ohne Absprache entstehen, indem der eine den anderen fortsetzt und vollendet. In Workshops für Schulklassen gestalten Schüler auch jeweils zu zweit eine Annäherung gemeinsam, die so entstehenden Arbeiten werden dann mit ausgestellt. Öffnungszeiten während der Gottesdienste und Konzerte und nach Vereinbarung, Kontakt: feudenheim@ekma.de. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.05.2019