Zwischen Besinnlichkeit und Marschmusik

Es hörte sich schön und vor allem gekonnt an, was die verschiedenen Orchester des Harmonika Clubs Feudenheim in der Johanneskirche den vielen Zuhörern servierten. Das reichte von reinen Weihnachtsliedern über Walzer und Marschmusik bis hin zu einer modernen Fassung von Jingle Bells. Kurzfristig war die Veranstaltung unter dem Titel „Eine kleine Abendmusik“ aus dem Dietrich Bonhoeffer Haus in die Kirche verlegt worden, weil die Heizung nicht funktionierte. Der Akustik tat dies keinen Abbruch. Die Melodien erklangen etwas vorweihnachtlich.

Das bunt gemischte Orchester eröffnete das Konzert mit Pachelbels Kanon. Johann Pachelbel wurde am 1. September 1653 in Nürnberg getauft. Der Junge fiel schon früh durch seine musikalische und wissenschaftliche Begabung auf. Das Studium an der Universität Altdorf bei Nürnberg musste er im Jahre 1669 nach nur neun Monaten aufgeben, da sein Vater in finanzielle Probleme geriet und sein Haus verpfänden musste. Pachelbel wurde 1677 herzoglicher Hoforganist in Eisenach und lernte dort die Familie Bach kennen. 1678 wechselte er als Organist an die Predigerkirche nach Erfurt, hier gab er dem älteren Bruder Johann Sebastian Bachs, Johann Christoph Bach, Orgelunterricht.

Aus AG werden „Akkordeonrocker“

„A lazy Christmas Day“ folgte. Aus der Akkordeon AG der Brüder Grimm-Grundschule des Schuljahres 2014/2015 und Akkordeonschülern des Vereins wurden 2016 die „Akkordeonrocker“ gebildet. Den Namen und das Logo haben die Kinder selbst entworfen. Hier musizierten sechs Akkordeons und ein Keyboard gemeinsam „Aus der Weihnachtsbäckerei“. Die „Tastenstreicher“ brachten „Oblivion“ und „Viva la Vida“ eindrucksvoll zu Gehör, ehe das Ensemble klassische Musik intonierte. Es erklangen Mozarts „Schlittenfahrt“, „Der Spieldosenwalzer“ von Anatoli Ljadow , ein Prelude, und „Swing Glöckchen Swingeling“.

Noch einmal wurde umgebaut und die schweren Akkordeons ausgetauscht. Das Orchester spielte zum Finale „Marche Ponificale“, „Der einsame Hirte“ und „Lass jetzt los“. Das Stück „Jingle Bells meet Hallelujah“, in dem sensiblen Arrangement von Josef Retter. Ein Abend mit Musik – einfach nur zum Zuhören – nahm sein Ende.

