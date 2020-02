Zwischen Zuneigung und Verzweiflung

Es geht nicht immer harmonisch zu in der Liebesbeziehung zweier Menschen. Ob sie die bindende Ehe eingegangen sind oder sich die Unabhängigkeit bewahrt haben, immer schwankt ihr Gefühl der Zuneigung hin und her, ist nicht zuletzt auch abhängig von den Gegebenheiten ihrer Zeit oder ihrer gesellschaftlichen Stellung.

Mit ihrer facettenreichen, wohldosierten Auswahl aus veröffentlichten Briefen zwischen Persönlichkeiten aus den letzten sechs Jahrhunderten versetzte die Heidelberger Schauspielerin Anke Sonnentag die vielen Besucher des Feudenheimer Kulturtreff in einen wahren Liebesrausch voller überschwänglicher Beteuerungen, aber auch voller kühler Ehrfurcht und innerer Verzweiflung. Begleitet wurde ihre wunderbar lebendige Lesung von Madeleine Schumacher an der Harfe und zart gesungenen Liebesliedern.

Wandel der Sprache

Gedanken an den geliebten, entfernt sich aufhaltenden Menschen auf dem Papier festgehalten, das sind ganz persönliche Schriftstücke, die viel über den Schreiber aussagen. So überrascht der Brief Martin Luthers an seine „Herr Käthe“, wie er Katharina von Bora ansprach, oder die Liebesbeteuerung einer einfachen Magd an den schwedischen König Gustav Adolph. „Es ist Krieg (30-jähriger) und der Tod tritt dazwischen“ sinniert sie und spricht das ungewisse Schicksal aller durch Unruhen getrennten Verbindungen an: Napoleon, der aus seinen Feldzügen wütend und besorgt zugleich an seine Frau Josephine schreibt, Marie Antoinette, die ihrem Gemahl Ludwig XVI. für seine Zuneigung dankt und gemeinsam mit ihm auf dem Schafott endet.

Doch nicht nur Kriege und Revolutionen prägen die Verbindung der Liebenden, oft sind es auch Krankheiten. So hat der „unheilbare Wahnsinn“ Hölderlin dazu veranlasst, seiner geliebten Louise Lebewohl zu sagen, weil er ihr dieses Leiden nicht zumuten wollte. Und Heinrich von Kleist, der sein Jettchen (Henriette Vogel) in seiner „Liebeslitanei“ mit Kosenamen überhäufte, zog die Konsequenz aus deren Krebskrankheit: Er ertränkte sich gemeinsam mit ihr im Kleinen Wannsee.

Die tränenreiche Sehnsucht eines Ludwig van Beethoven nach seiner nicht benannten „unsterblichen Geliebten“ berührte ebenso, wie das schuldbeladene Liebesgeständnis von Alain Delon am Totenbett seines „Puppele“ Romy Schneider, oder die Flaschenpost an die geliebten Großeltern.

Rund 30 Liebesbriefe gewährten nicht nur einen Einblick in die Beziehungen bekannter Persönlichkeiten, sondern auch in den Wandel der Sprache. Was noch im 16. Jahrhundert oft gestelzt, in der Romantik oft überschwänglich klang, wird im Zeitalter der Digitalisierung immer sachlicher. So beendete Anke Sonnentag ihre gelungene Lesung mit köstlichen Liebeserklärungen über E-Mail, Twitter, per SMS oder auch WhatsApp.

