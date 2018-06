Klare Fristen für Einspruch

Anzeige

Stellt das Finanzamt den Steuerbescheid mit Einwilligung des Steuerzahlers im Elster-Portal zur Abholung bereit, dann wird der Steuerzahler per Mail benachrichtigt, dass er seinen Bescheid abrufen kann. „Drei Tage nach Absenden dieser Mail gilt in der Regel der Bescheid als bekanntgegeben“, merkt Kalina-Kerschbaum an. Ab dann läuft die Einspruchsfrist.

Generell gilt: Wer Einspruch einlegt, muss trotzdem die Steuerforderung dem Finanzamt überweisen. Soll das vermieden werden, dann gilt es, zusätzlich eine „Aussetzung der Vollziehung“ zu beantragen. Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler rät, den Einspruch nicht am letzten Tag der Frist per Post abzuschicken – denn auch der eigene Brief kann einige Tage unterwegs sein. Für das Fristende gilt der Eingang beim Finanzamt, nicht das Datum auf dem Einspruchsschreiben. Ebenfalls wichtig: Der Einspruch muss an das für den Steuerzahler zuständige Finanzamt – in vielen Städten gibt es gleich mehrere davon – geschickt werden, um Verzögerungen bei der Bearbeitung zu vermeiden.

„Muss der Einspruch erst von einer Behörde an die nächste weitergeleitet werden, gibt es oft Streit, ob der Einspruch fristgemäß eingegangen ist“, warnt Klocke. Sie verweist darauf, dass auf dem Steuerbescheid steht, bei welchem Finanzamt Einspruch einzulegen ist. „Am einfachsten und bequemsten ist es, die Steuererklärung im Elster-Portal zu erstellen und dort gegebenenfalls auch Einspruch einzulegen“, betont Kleischmann. Dann landet der Einspruch auch direkt beim richtigen Sachbearbeiter.

Hohe Erfolgsquote

Liegt dem Fiskus alles vor, muss die Steuersache erneut geprüft werden. Das kann auch ungünstig für den Steuerzahler ausfallen. In einem solchen Fall ist von einer „Verböserung“ die Rede. „Das Finanzamt muss dann dem Steuerzahler die Gelegenheit geben, dazu Stellung zu beziehen“, erklärt Kalina-Kerschbaum. Der Steuerzahler hat die Möglichkeit, den Einspruch zurückzunehmen.

Wird ein Einspruch vom Fiskus zurückgewiesen, kann der Steuerzahler vor dem Finanzgericht klagen. „Das ist allerdings mit einem hohen Kostenrisiko behaftet“, betont Kleischmann. In der überwiegenden Zahl der Fälle kommt es aber nicht so weit. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums fallen fast zwei Drittel aller Einsprüche zugunsten des Steuerzahlers aus.

