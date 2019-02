Mehr Geld für Studenten

So kann man besonders gut sparen, damit mehr vom BAFÖG hängenbleibt

Eines ist klar: Ein Student hat stets nur eine schmale Geldbörse. Er hält sich mit BAFÖG, Omas Hilfe und einem kleinen Nebenjob über Wasser, was ihn allerdings Zeit kostet, die er fürs Lernen bräuchte. Hier kommen Spartipps, mit denen sich der Alltag leichter meistern lässt!

Geld sparen beim Wohnen

Für Studenten gibt es zwei besonders beliebte Möglichkeiten, günstig zu wohnen: das Studentenwohnheim und die WG. Es sei denn natürlich, man kann in seinem Kinderzimmer wohnen bleiben, was die billigste Variante wäre. Allerdings suchen die meisten Studis einen Studienplatz, der das schnelle und schmerzlose Abnabeln von daheim erlaubt und müssen sich dann selbst nach passenden vier Wänden umsehen.

Um einen Platz im Studentenwohnheim muss man sich ausreichend früh kümmern. Leider korreliert diese Erfordernis oft ungünstig mit der Tatsache, dass man seine Zulassung für den Studienplatz erst in letzter Minute bekommt. Eine WG bietet da etwas mehr Sicherheit, allerdings muss man sich unter Umständen an eine gewachsene Gemeinschaft anpassen. Für einen Frühaufsteher könnte es schwierig werden, mit einer Gruppe von Eulen zu leben, die nachts lautstark Spaghetti kochen. WG Zimmer findet man leicht online.

Sämtliche Studenten-Rabatte nutzen, die es gibt

Studenten sind gute Kunden, die auch später als hoffentlich Gutverdienende treue Käufer sein sollen. Darum buhlen verschiedene Firmen mit speziellen Studenten Rabatten um ihre Aufmerksamkeit. Und diese Rabatte gibt es in allen möglichen Bereichen! Vom Modelabel bis zur Bahncard, vom Handytarif bis zum Eintritt im Theater, vom Laptop bis zur passenden Software. Man sollte seinen Studentenausweis immer bei sich tragen und vor allem: Stets nachfragen, ob es einen speziellen Tarif gibt. Nicht alle Angestellten sind über diese Konditionen informiert oder weisen von selbst darauf hin. Man kann so locker bis zu einem Viertel der Kosten einsparen.

Viele Geschäfte geben die Nachlässe freiwillig, andere Rabatte sind hingegen politisch geregelt. Dazu zählen etwa spezielle Studententarife in öffentlichen Einrichtungen und im Nahverkehr.

Sparsam essen und trinken

Als Student ist man einerseits viel mit dem Lernen beschäftigt und hat wenig Zeit, ausgewogen zu kochen, andererseits fehlt häufig das nötige Kleingeld, um richtig gut einzukaufen. Damit es nicht jeden Tag Spaghetti gibt, sollte man dringend das Angebot der örtlichen Mensa nutzen. So wird der Speiseplan abwechslungsreich und die Versorgung mit Nährstoffen ist gewährleistet. Es geht allerdings noch günstiger, und zwar kann man mit rund 1 Euro pro Tag kochen. Dafür muss man sich allerdings etwas Zeit nehmen, kommt so jedoch auch in Zeiten klar, wenn man mal auf das BAFÖG warten muss oder eine größere Bücherbestellung ansteht.

Beim Thema Trinken sollte man eines bedenken: Das Leitungswasser in Deutschland ist eines der am besten kontrollierten Lebensmittel. Mit einem Sprudler, den man sich in der WG ja teilen kann, lässt sich ganz einfach und preiswert Mineralwasser selbst herstellen.

Den passenden Nebenjob finden

Viele Studenten sind darauf angewiesen, neben dem Studium einen Job zu haben. Das ist einerseits eine Herausforderung, kann andererseits aber auch ganz nützlich sein, wenn es sich um eine Nebentätigkeit handelt, die sich mit dem späteren Beruf beschäftigt. So gibt es immer wieder spannende Jobs an der Uni selbst, die eine gute Grundlage für eine spätere Dozentenstelle sein können. Wer später promovieren will, kann seinem Doktorvater im Unialltag unter die Arme greifen. Oder man bewirbt sich in einem Unternehmen, die in dem Bereich tätig ist, in dem man studiert.

Viele Studenten sind allerdings darauf angewiesen, einen ganz „normalen“ Job im Callcenter oder an der Supermarktkasse zu machen. Dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass der Arbeitsplatz nicht zu weit entfernt ist. So spart man Fahrzeit und somit Lebenszeit. Übrigens: Natürlich gilt der Mindestlohn auch für Minijobber. Ebenso haben sie Anspruch auf Urlaub und Krankengeld.

Studenten bekommen Kindergeld und Unterhalt

Normalerweise endet der Anspruch auf Kindergeld mit dem 18. Lebensjahr, befindet man sich jedoch in der Ausbildung oder im Studium, dann wird es bis zu sieben Jahre länger gezahlt. Immerhin handelt es sich bei diesem Betrag um 194 Euro für das erste und zweite Kind. Der Betrag wird in der Regel an die Eltern gezahlt, die es jedoch meist gern an die Kinder weitergeben.

Ebenso sind Eltern verpflichtet, die erste Ausbildung jedes Kindes mit der Zahlung von Unterhalt zu unterstützen. Die Höhe des Unterhalts ist natürlich von der Einkommenssituation der Eltern abhängig. Der Unterhalt kann auch in Naturalien gezahlt werden. In der Regel ist das dann der Fall, wenn man zu Hause wohnt und Kost und Logis erhält. Reicht der Unterhalt von den Eltern nicht, tritt das BAFÖG-Amt ein.

Sparen nach dem Studium: das BAFÖG schnell zurückzahlen

Das BAFÖG ist nur zur Hälfte ein Geschenk vom Staat, auch wenn es bei besonders guten Leistungen als Stipendium vergeben werden kann. Die andere Hälfte (maximal 10.000 Euro) muss zurückgezahlt werden, sobald man berufstätig ist und ein regelmäßiges Einkommen erzielt. Für die Rückzahlung hat man zwischen fünf und zwanzig Jahren Zeit. Viele ehemalige Studenten zahlen die Förderung in Raten zurück, wobei natürlich Zinsen anfallen. Nimmt man jedoch einen günstigen Kredit auf, was bei den aktuell niedrigen Zinsen kein Problem sein sollte, und zahlt das BAFÖG auf einen Schlag zurück, kann man deutlich sparen. Manchmal besteht auch die Möglichkeit, während des Studiums etwas Geld zur Seite zu legen oder sich den Rückzahlungsbetrag von einem Familienmitglied zu leihen.