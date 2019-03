Sonderausgaben richtig absetzen

Berlin.Wer Steuern zahlt, kann sich einen Teil davon vom Finanzamt zurückholen. Dazu müssen Steuerzahler bestimmte Ausgaben in ihrer Steuererklärung geltend machen. Zum Beispiel Sonderausgaben. „Private Ausgaben zählen bei der Steuer eigentlich nicht“, erklärt Marieke Einbrodt, Steuerexpertin bei der Stiftung Warentest. „Die Sonderausgaben sind eine Ausnahme.“

Welche privaten Kosten absetzbar sind, ist genau definiert. „Im Einkommensteuergesetz gibt es eine Liste“, sagt Udo Reuß, Steuerexperte beim Verbraucherportal Finanztip. „Was nicht darauf steht, kann auch nicht abgesetzt werden.“

Die wichtigste Gruppe sind die Vorsorgeaufwendungen. Dazu zählen zum Beispiel Beiträge zur Altersvorsorge, erklärt Erich Nöll vom Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine (BVL). Außerdem können auch Beiträge zur Kranken-, Pflege- und zu anderen Versicherungen berücksichtigt werden. Die zweite Gruppe sind die sogenannten sonstigen Sonderausgaben. „Hier lassen sich Kirchensteuer, Spenden, Ausgaben für Kinderbetreuung oder Ausbildungskosten absetzen“, erklärt Nöll.

Beiträge zur Altersvorsorge tragen Steuerzahler in die Anlage Vorsorgeaufwand ein. „Das sind Ausgaben, die jeder hat – und sie lohnen sich“, erklärt Nöll. Eingetragen werden Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, zu einem berufsständischen Versorgungswerk oder zur Rürup-Rente.

Bis zu 23 712 Euro sind absetzbar. Für zusammenveranlagte Ehepaare oder Lebenspartner gilt der doppelte Betrag. Allerdings erkennt das Finanzamt für das Steuerjahr 2018 nur 86 Prozent der Ausgaben an, 2019 88 Prozent. Erst ab 2025 gilt der volle Betrag. Außerdem zieht das Finanzamt den Arbeitgeberanteil ab. „Wer die Höchstgrenze nicht ausreizt, kann mit freiwilligen Sonderzahlungen an die gesetzliche Rentenkasse noch einen ordentlichen Steuervorteil herausholen“, rät Einbrodt.

Riester-Sparer tragen die Ausgaben in der Anlage AV ein. „Das Finanzamt erkennt bis zu 2100 Euro der Beiträge und Zulagen als Sonderausgabe an. Es prüft aber auch, ob die zustehenden Zulagen günstiger sind oder der Sonderausgabenabzug. Ist die Steuerersparnis höher als die Zulagen, verrechnet das Amt die Ersparnis mit der Steuerschuld“, erklärt die „Finanztest“-Expertin.

Versicherungen eintragen

Ebenfalls in die Anlage Vorsorgeaufwand kommen die sonstigen Vorsorgeaufwendungen. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sind in voller Höhe absetzbar, allerdings nur die einer Basisversorgung. Wer also etwa eine Zahnzusatzversicherung besitzt, kann das nicht steuerlich geltend machen.

Bleiben die Beiträge unter der Grenze von 1900 Euro, kann der Steuerzahler die Kosten weiterer Versicherungen, etwa der Berufsunfähigkeits-, Privathaftpflicht- oder Risikolebensversicherung in das Formular eintragen.

Für alle sonstigen Sonderausgaben gibt es einen mageren Pauschalbetrag von 36 Euro pro Person. Bei Angestellten berücksichtigt der Arbeitgeber dies schon in der Gehaltsabrechnung. Alle anderen bekommen ihn automatisch vom Finanzamt gewährt, sofern sie eine Steuererklärung abgeben, erklärt Einbrodt. „Die meisten kommen aber wohl problemlos auf höhere Beträge. Es lohnt sich, die abzugsfähigen Posten zu kennen und Belege zu sammeln.“

Wer Kinder hat, kann die Kosten für eine Kinderbetreuung oder die Schulgebühren einer Privatschule in der Anlage Kind geltend machen. Von Gebühren für Kita, Kindergarten, Tagesmutter oder Hort erkennt das Finanzamt maximal 6000 Euro an. Allerdings wirken sich davon nur zwei Drittel steuermindernd aus.

In den Mantelbogen der Steuererklärung gehören Kirchensteuer, Spenden und Unterhalt an den Ex-Partner. Dafür muss zusätzlich die Anlage U ausgefüllt werden, unterschrieben auch vom Ex-Partner.

Auch die Kosten der ersten Berufsausbildung zählen bisher zu den Sonderausgaben. Jedoch entscheidet das Bundesverfassungsgericht dieses Jahr, ob diese Ausgaben Werbungskosten sind. Reuß rät daher, sie als Werbungskosten in Anlage N einzutragen. „Die Steuerbescheide sind dann in diesem Punkt vorläufig, bis das Gericht entschieden hat.“

