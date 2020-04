Steigende Zinsen wegen Corona?

Frankfurt.Die Corona-Krise bringt Unternehmen in eine schwierige Lage. Viele werden Kredite aufnehmen müssen. Eine These: Banken werben jetzt mit höheren Sparzinsen um neue Kundengelder, damit sie die Kredite vergeben können. Sollten Sparer also tatsächlich zu den Gewinnern der Krise gehören? Vermutlich eher nicht, glaubt Max Herbst von der unabhängigen FMH-Finanzberatung in Frankfurt. „Bisher waren es nur einzelne Geldinstitute, die ihre Zinssätze angehoben haben“, sagt Herbst. Die meisten Geldinstitute dürften kaum Probleme haben, eine steigende Kreditnachfrage zu bedienen. „Viele Banken schwimmen in Kundengeldern“, sagt er. „Das wird vermutlich noch eine Weile so bleiben.“ Wichtiger für die Sparzinsen sei die Frage, wie sich die Inflationsrate entwickeln werde. Das könne aber derzeit nur spekuliert werden. tmn

