Steuern sparen mit Feriendomizil

DÜSSELDORF.Vor allem während des Urlaubes denken viele Deutsche daran, sich eine Ferienwohnung anzuschaffen – und daran, dass das Finanzamt das Vergnügen mitbezahlt. Ein Steuerspareffekt bei Ferienimmobilien im Inland ist tatsächlich möglich. Dafür müssen aber von Beginn an die Weichen richtig gestellt werden.

Im Idealfall sieht es so aus: Die Familie nutzt ein paar Wochen im Jahr die eigene Ferienwohnung, die andere Zeit wird sie vermietet. Da die Ausgaben (insbesondere wegen Kreditzinsen, Abschreibung und laufenden Nebenkosten) höher sind als die Mieteinnahmen, entstehen rote Zahlen. Die Verluste mindern über Jahre das zu versteuernde Einkommen und damit die zu zahlenden Steuern. Am Ende hat der Fiskus per Steuerersparnis die Ferienimmobilie gesponsert.

Die im Text erwähnten Urteile des Bundesfinanzhofs sind unter ... Die im Text erwähnten Urteile des Bundesfinanzhofs sind unter den folgenden Aktenzeichen zu finden: Gewinnerzielung: Az: IX R 57/02 Ertragsprognose: Az: IX R 48/06 Leerstand: Az: IX R 97/00

So wäre es ideal, aber so einfach macht der Staat das Sparen nicht. Die Rechtsprechung hat in den vergangenen Jahren die Voraussetzungen bei Ferienimmobilien immer weiter hochgeschraubt. Wer Vermietungsverluste geltend machen will, muss mittlerweile einiges beachten. Vor allem dürfen keine Zweifel an der „Gewinnerzielungsabsicht“ aufkommen – also an der Absicht, irgendwann damit Geld verdienen zu wollen. Ansonsten spricht das Finanzamt von „Liebhaberei“ und mit der Steuerersparnis wird es nichts.