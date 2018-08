Teures Sammelgut im Nachlass

Mitunter kommt es vor, dass die Erben kein Interesse an Kunstgegenständen haben. Ist der Erhalt der Objekte für Geschichte, Kunst oder Wissenschaft von öffentlichem Interesse, können unter bestimmten Voraussetzungen die Gegenstände mit 60 Prozent ihres Wertes erbschaftssteuerfrei bleiben.

„Bejaht das Finanzamt ein öffentliches Interesse, müssen die Gegenstände auch der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden“, sagt Anwalt Paul Grötsch. Die Werke werden dann etwa an Museen ausgeliehen – oder Wissenschaftler müssen Zugang zu ihnen haben. Damit es zu der Steuerbefreiung kommt, müssen sie in der Regel in Europa bleiben.

Kunstwerke oder Kunstsammlungen können auch zu 100 Prozent von der Erbschaftsteuer befreit werden – wenn die Erben zusätzlich zu den Regeln für die 60-Prozent-Befreiung bereit sind, die Gegenstände der Denkmalspflege zu unterstellen.

„Dafür müssen sich die Objekte seit mindestens 20 Jahre im Besitz der Familie befinden“, so Grötsch. Alternativ reicht es, wenn die Gegenstände im Verzeichnis national wertvollen Kulturguts eingetragen sind.

Verkaufen indes die Erben einen erbschaftsteuerbefreiten Gegenstand innerhalb von zehn Jahren, dann kann die erteilte Steuerbefreiung rückwirkend entfallen.