Umtausch jetzt per Post

Auch nach 19 Jahren ist dieser Wechsel noch möglich. © dpa

Frankfurt.Manchmal fördert Aufräumen Überraschendes zutage – zum Beispiel alte D-Mark-Restbestände. Auch 19 Jahre nach der Einführung des Euro können diese bei der Deutschen Bundesbank noch umgetauscht werden. Derzeit ist dies aber nur auf dem Postweg möglich.

Wegen der Corona-Pandemie sind die Filialen der Bundesbank für den Publikumsverkehr derzeit geschlossen. Für den Umtausch per Post muss das D-Mark-Bargeld zusammen mit einem Antrag an die Bundesbank-Filiale in Mainz gesendet werden. Eine Haftung für Verluste auf dem Versandweg übernimmt die Bank nicht. Der Umtauschkurs beträgt 1 Euro für 1,95583 Mark. Die Bearbeitung kann allerdings mehrere Wochen dauern. tmn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.12.2020