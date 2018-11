Ab 2020 auch durch Hanoi

Formel-1-Chef Chase Carey will weitere Rennen etablieren. © dpa

London/Hanoi.Die Formel 1 feiert im April 2020 ihre Rennpremiere in Vietnam. Wie die Motorsport-Königsklasse am Mittwoch bekanntgab, wurde ein Vertrag über mehrere Jahre mit dem Veranstalter geschlossen. Gefahren wird auf einem Stadtkurs in Hanoi. Es ist die erste neue Strecke, die unter der Führung der US-Besitzer Liberty Media in den Rennkalender aufgenommen wird. 2020 soll auch noch ein Stadtrennen in Miami hinzukommen. Fix ist das aber noch nicht.

Der Kurs in Hanoi wird 5,565 Kilometer lang sein mit 22 Kurven. Es wird teilweise auf neuen Straßen, teilweise auf bereits bestehenden gefahren. Mitverantwortlich für das Design der Strecke ist der langjährige Formel-1-Kursarchitekt Hermann Tilke. Nach Monaco, Aserbaidschan und Singapur ist es der vierte Stadtkurs sein, auf dem die Formel 1 fahren wird.

Höhepunkt im Rennkalender?

„Seit wir 2017 in den Sport eingestiegen sind, haben wir darüber gesprochen, neue Orte zu suchen, um den Reiz der Formel 1 zu vergrößern“, sagte Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey. „Mit dem Großen Preis von Vietnam realisieren wir das nun.“ Hanoi sei eine der aufregendsten Städte der Welt mit einer großen Historie und einer unglaublichen Zukunft vor sich.“ Carey sprach bereits von einem der Höhepunkte im Formel-1-Kalender. dpa

