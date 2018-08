Alonso sucht Abenteuer

Anzeige

Woking.Nach Frustjahren bei McLaren verabschiedet sich der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso Ende dieser Saison aus der Formel 1. „Nach 17 wundervollen Jahren in diesem großartigen Sport ist es für mich Zeit weiterzuziehen“, erklärte der 37 Jahre alte McLaren-Pilot. Alonso hat diesen Entschluss nach eigener Aussage schon vor Monaten getroffen. „Mal sehen, was die Zukunft bringt; es warten aufregende Herausforderungen“, sagte der 32-malige Grand-Prix-Sieger. „Ich muss neue Abenteuer entdecken.“

Alonso dürfte sich 2019 seinem großen Ziel widmen – der Triple Crown. Dieses Kunststück beinhaltet Siege bei den Klassikern Indy500, dem Großen Preis von Monaco in der Formel 1 und in Le Mans. Das, was bislang nur dem Engländer Graham Hill gelungen ist, könnte nächstes Jahr auch Alonso schaffen und ihm Legendenstatus einbringen.

Noch neun Grand Prix

„Er ist sowohl für die Meisterschaft als auch das Team eine Legende“, versicherte McLaren-Boss Zak Brown. Neun Grand Prix will Alonso nach der Sommerpause noch für das Krisenteam aus England bestreiten. Mit „mehr Hingabe und Leidenschaft denn je“, betonte der Weltmeister von 2005 und 2006. Das Saisonfinale in der Formel 1 steigt am 25. November vor der Glitzerkulisse von Abu Dhabi.