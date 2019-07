Auf der Überholspur

Hockenheim.Vor jedem Formel-1-Rennen setzt sich Charles Leclerc an die Bande neben sein Auto, zieht sich zurück, taucht ein in seine eigene Welt. „Es ist wichtig, in den Tunnel zu kommen, voll fokussiert zu sein. Ich versuche, mich in die Stimmung zu versetzen, die ich brauche. Ich denke dann an all die Dinge, die wichtig werden im Auto“, erklärte der Ferrari-Pilot zuletzt in der „Sport-Bild“ seinen Start-Tick, mit dem er den um ihn herrschenden Wirbel ausblenden kann – und zwar auch mit geöffneten Augen.

Klar ist: Dieses Ritual hilft ihm, denn der 21-Jährige ist der Senkrechtstarter in dieser Saison, in der er vor allem seinem Teamkollegen Sebastian Vettel das Leben schwer macht. Die Duelle mit dem Kollegen sind für den Heppenheimer ein Stresstest und so angenehm wie ein Schlagloch für einen Ferrari.

Dreimal in Folge landete Leclerc zuletzt sowohl im Qualifying als auch im Rennen vorm vierfachen Weltmeister, der längst nicht mehr gegen Lewis Hamilton um den WM-Titel kämpft, sondern um seinen Nummer-1-Status im Team, in dem sich die Kräfteverhältnisse gerade wie zwei Kontinentalplatten zu verschieben scheinen: langsam, aber kontinuierlich. Nur ein Erdbeben hat es bislang (noch) nicht gegeben.

Doch das muss es auch nicht, denn es ist ohnehin klar, dass Leclerc seine Zeit als Hoffnungsträger der Zukunft einfach übersprungen hat und bereits ein Sieganwärter in der Gegenwart ist. Die Frage lautet nicht, ob der Monegasse ein Rennen gewinnt, sondern wann. Er selbst hat sich seinen ersten Erfolg für die zweite Saisonhälfte vorgenommen, wie der 21-Jährige auf dem Hockenheimring verrät: „Es ist allerdings keine Obsession, sondern ein Ziel.“

Beim Ferrari-Konkurrenten Mercedes wissen sie bereits, welch Herausforderer da heranwächst. „Wir sehen einen jungen Champion, der im Entstehen begriffen ist“, sagt Teamchef Toto Wolff über den jungen Piloten. Auch die italienische Presse feiert bereits seit Wochen „Wunderkind“ Leclerc, der seinen Platz im Cockpit der Scuderia dem im Juli 2018 gestorbenen Ferrari-Präsidenten Sergio Marchionne zu verdanken hat. Der gab dem Talent kurz vor seinem Tod noch heimlich einen Vertrag, aus Respekt vor Marchionne stand Ferrari anschließend auch zu der Vereinbarung, was sich bislang ausgezahlt hat.

Um sein rasch gestiegenes Ansehen weiß auch Leclerc, der seit Saisonbeginn verdeutlicht, kein Lehrling sein zu wollen. Seit dem ersten Rennen macht er Druck auf Vettel, er untergräbt dessen Autorität – ohne dabei Unfälle zu provozieren oder verbal aus der Rolle zu fallen. Auch im Gespräch auf dem Hockenheimring ist der smarte Monegasse intelligent genug, Fragen nach der teaminternen Hierarchie auszuweichen. Locker sitzt er auf einem Barhocker, hält eine Wasserflasche in der Hand. Die Sonnenbrille steckt am Poloshirt – und diese demonstrative Gelassenheit kommt auch bei seinen Antworten rüber. Wie ist Ihre Beziehung zu Sebastian Vettel? „Ich will ihn besiegen, er mich. Wir haben ein gutes Verhältnis.“ Und wer ist die Nummer 1? „Ich bin nicht der ideale Ansprechpartner, um eine Antwort auf diese Frage zu geben.“

Gleichwohl weiß der WM-Fünfte bei nur drei Zählern Rückstand auf Vettel genau, was er will. Allerdings unterstreicht der 21-Jährige seine Ansprüche subtiler und schlauer, mit feinen Andeutungen, versteckten Hinweisen und vor allem Leistung. So hielt sich der frühere Formel-2-Meister beim Saisonauftakt in Melbourne zwar an die Teamorder, fuhr in den letzten Runden aber ganz dicht auf Vettel auf. Und das war dann weder Angeberei noch Leichtsinn, sondern ein Signal, ein Statement. Jeder sollte sehen, wer der Schnellere ist. Der clevere Leclerc musste nur wenig machen, um viel zu zeigen – und alle hatten die Botschaft des Mannes verstanden, der für sein Alter eine unglaubliche mentale Stärke zeigt, was möglicherweise auch mit zwei schweren Schicksalsschlägen zu tun hat.

Zwei Schicksalsschläge

Im Jahr 2017 stirbt sein Vater Herve, wenige Tage später sitzt Leclerc junior aber trotzdem wieder im Auto und gewinnt das Formel-2-Hauptrennen in Baku. Auf seinem Wagen steht der Schriftzug „Ich liebe dich Papa“, etwas später erklärt er, das ganze Wochenende an seinen Vater gedacht zu haben.

Der Verlust des Papas ist für ihn die zweite Tragödie innerhalb von zwei Jahren. Zuvor verliert er schon seinen Freund Jules Bianchi, der 2015 an den Folgen eines Formel-1-Unfalls stirbt. Dessen Tod trifft ihn hart, weil er der Familie seines Kumpels viel zu verdanken hat. Die beiden wachsen zusammen auf der Kartbahn von Papa Bianchi auf, ehe Leclercs Laufbahn vor dem Aus steht, bevor sie angefangen hat. Denn obwohl in Monaco aufgewachsen, kommt er aus einfachen Verhältnissen. Irgendwann fehlt das Geld für den Motorsport, doch die Unterstützung und die Kontakte der Familie Bianchi helfen ihm. Nicolas Todt, Sohn des mächtigen FIA-Präsidenten Jean Todt, nimmt den jungen Leclerc unter Vertrag – und seitdem geht es für ihn kontinuierlich bergauf. Nach dem Geschmack von Vettel vielleicht sogar ein bisschen zu steil.

