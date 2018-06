Bei Vettel „der Wurm drin“

Anzeige

Vettel bietet sich im Duell der Vierfach-Weltmeister immerhin schon am kommenden Sonntag im österreichischen Spielberg und eine Woche später bei Hamiltons Heimrennen in Silverstone die Chance zur Revanche. Doch das könnte schwer werden für den 30-Jährigen. Denn Hamilton und der Mercedes präsentierten sich in Le Castellet nach dem Motor-Update in alter Stärke, nachdem sie noch zwei Wochen zuvor in Montréal beim überlegenen Erfolg von Vettel ohne Chance waren. Damals stand Mercedes der neue Motor noch nicht zur Verfügung.

Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs nahe der Cote d’Azur bestätigte der Brite dank des Power-Plus’ seine überzeugenden Auftritte im Training und in der Qualifikation. Von der 75. Pole Position seiner Karriere aus erwischte er einen perfekten Start. Doch hinter ihm knallte es: Vettel war von Platz drei auf weicheren Reifen als die silberne Konkurrenz gestartet und hoffte so, Hamilton und Bottas schon früh attackieren zu können. Gleich in der ersten Kurve berührten sich aber Vettels Ferrari und Bottas’ Mercedes. „Mann, das ist verrückt“, sagte Hamilton, als er die Szene nach dem Rennen auf dem Bildschirm sah.

Die Folgen des Unfalls: Vettel schleppte sich mit defektem Frontflügel in die Box, Bottas humpelte mit einem kaputten Hinterrad zum Reifentausch. Als Verursacher wurde der Deutsche mit einer Fünf-Sekunden-Strafe belegt. „Letzten Endes war es meine Schuld“, sagte Vettel. Noch weiter hinten im Feld crashten die Franzosen Pierre Gasly im Toro Rosso und Esteban Ocon im Force India ausgerechnet bei ihrem Heimrennen und schieden aus.

Frühes Safety Car

Das Safety Car musste früh raus und bremste das Feld ein. „Die erste Kurve hatte nichts mit mir zu tun, richtig?“, fragte Hamilton. Sein Kommandostand konnte ihn beruhigen. Beim Re-Start in Runde sechs auf dem modernisierten Circuit Paul Ricard verteidigte er ohne Mühe seine Führung.

Vettel startete von Rang 17 aus seine Aufholjagd: Mit der härtesten verfügbaren Reifenmischung setzte er darauf, möglichst lange durchzufahren. Schon fünf Durchgänge später auf dem 5,842 Kilometer langen Kurs war der Heppenheimer nach einem Überholmanöver gegen seinen Landsmann Hülkenberg als Zehnter in den Punkten und lag zwischenzeitlich sogar auf Rang vier. Doch mit zunehmender Dauer bauten auch seine Reifen ab. Gegen die vor ihm liegenden Konkurrenten hatte er keine Chance mehr und fuhr sicherheitshalber noch einmal zum Reifenwechsel raus. Zu mehr als Platz fünf reichte es nicht mehr.

