Betrugsfall oder nicht?

Berlin.Das Nachspiel um die Schummelvorwürfe gegen Ferrari hat die Formel 1 eingeholt und kurz vor dem Saisonauftakt zu einem hochbrisanten Streit geführt. Sieben Teams, darunter Serienweltmeister Mercedes, haben in einem Schreiben den Automobil-Weltverband FIA aufs Schärfste angegriffen. Grund ist eine Untersuchung der umstrittenen Antriebseinheit der Scuderia mit dem viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel. Die FIA hatte sich zum Abschluss der Untersuchungen mit Ferrari geeinigt, dass sämtliche Inhalte unter den beiden Parteien bleiben sollten, nachdem Ferrari in der vergangenen Saison mehrfach Tricksereien beim Motor vorgeworfen worden waren. „Wir waren überrascht und geschockt“, heißt es in dem Statement von Mercedes, McLaren, Red Bull, Alpha Taurin, Renault, Racing Point und Williams.

In knappen sechs Zeilen hatte die Regelbehörde unter anderem das beiderseitige Stillschweigen mitgeteilt und dass man sich mit Ferrari auf einige technische Verpflichtungen verständigt habe, um das Überwachen der Antriebseinheit zu verbessern.

Es steht viel Geld auf dem Spiel

Zwischen den Zeilen lasen nicht wenige heraus, dass bei der Scuderia im vergangenen Jahr nicht alles mit rechten Dingen bei der sogenannten Power Unit zugegangen sein muss. Nicht nur einmal hatte es 2019 auch entsprechende Direktiven durch die FIA gegeben. Nach jahrelanger Überlegenheit des Mercedes-Motors war Ferraris Antrieb im vergangenen Jahr auf einmal bis zu einer halben Sekunde auf den Geraden schneller gewesen.

Die Übereinkunft erzürnte nun die Konkurrenz, die ohnehin mit Argwohn das Treiben der Italiener beobachtet hatte. Es geht schließlich um die Einhaltung von Regeln und bei Verstößen um Strafen. Dabei steht – wie fast immer in der Königsklasse – viel Geld auf dem Spiel. Bei einer Sanktion könnte Ferrari WM-Punkte verlieren und damit auch Platz zwei im Team-Klassement, demzufolge die Gelder an die Rennställe verteilt werden. dpa

