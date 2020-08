Botschaften statt Boykott aus Spa

Spa-Francorchamps.Als ob der Rennausgang beim Formel-1-Klassiker in den Ardennen nur noch eine Formsache wäre. Beim Wiedersehen nach der kurzen Verschnaufpause in der Corona-Stresssaison herrschten am Donnerstag andere Themen vor: Von der Faszination der Strecke in Spa-Francorchamps über die Erinnerungen an den Horrorunfall in der Formel 2 vor einem Jahr bis zu möglichen Boykotten wie im US-Sport.

Große Zweifel an der nächsten Renn-Gala von Lewis Hamilton, der vier der bisherigen sechs Rennen in diesem Jahr gewann, scheinen die wenigsten zu haben. Herausforderer wie Max Verstappen von Red Bull – „Die Strecke lag unserem Auto nie besonders“ – gaben sich recht zurückhaltend. Der Niederländer liegt im WM-Klassement 37 Punkte hinter Hamilton auf Platz zwei.

Außerhalb der Rennen hat Hamilton weiter den inneren Antrieb, den Kampf gegen den Rassismus zu forcieren. Einen Boykott wie in vielen US-Ligen hält er aber nicht für sinnvoll. „Zuerst einmal ist es unglaublich, was viele Sportler in den Staaten nun machen und dass so viele zu den Spielern halten. Aber das ist in Amerika. Wir sind in Belgien“, sagte Hamilton.

„Ich tue, was ich kann von hier“, versicherte der sechsmalige Weltmeister und kündigte vor dem Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) weitere Gespräche mit den Formel-1-Verantwortlichen an. Sebastian Vettel war der gleichen Meinung wie Hamilton. Vettel, der einer der Vorsitzenden der Fahrergewerkschaft ist, betonte, dass man in der Motorsport-Königklasse weiter Botschaften an die Öffentlichkeit senden wolle. „Wie lange wir weitermachen? Darauf gibt es keine Antwort“, sagte der Heppenheimer. „Das eine ist, öffentlich Stellung zu beziehen, das andere, wie man damit umgeht, wenn die Kameras aus sind“, fügte der 33-Jährige hinzu. dpa

